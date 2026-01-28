Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, reaparece en video y asegura: ‘No soy un criminal’

Carlos Torres rechazó los señalamientos que lo vinculan con narcotráfico y lavado de dinero. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reapareció públicamente esta semana para defenderse de los señalamientos que lo involucran con una red de lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de armas.

En un mensaje difundido en video, Carlos Torres defendió su inocencia y aseguró no ser “el criminal que algunos han construido en redes”, sino una “una persona común”. Señaló que en los últimos días han circulado desde “señalamientos graves” hasta suposiciones y rumores “que se repiten sin que nadie dé la cara.”

“Yo no vengo aquí a pelear con el Internet ni a ganar un debate, ni a desmentir punto por punto, porque eso solo alimenta el morbo. Vengo a hacer lo único que me corresponde, dar la cara.”, afirmó el exfuncionario.

Torres sostuvo que, si existe una investigación formal —como lo ha señalado la Fiscalía General de la República (FGR)—, esta debe llevarse a cabo y, en caso de que existan pruebas en su contra, sean presentadas ante las autoridades competentes.

“Así es como funciona la justicia”, afirmó, al asegurar que no se considera por encima de la ley ni tiene intención de ocultarse.

Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, es investigado por narcotráfico y lavado de dinero.

El también exdiputado por el PAN indicó que colaborará con las autoridades “con respeto y con calma”, y reiteró su confianza en que “los hechos hablan cuando se les permite hablar”.

En el video, también dirigió una reflexión a cualquier persona que se vea envuelta en una situación similar, deseando que nadie tenga que enfrentar “el juicio” público antes de que se escuche su versión o se comprueben los hechos.

“Ojalá que nunca despiertes y descubras que ya fuiste juzgado por millones de personas sin haber sido escuchado todavía”, afirmó.

Torres cuestionó, además, el origen de la denuncia que dio pie a la investigación federal, la cual, dijo, fue anónima. A falta de nombre y rostro, sostuvo que este tipo de señalamientos generan “ruido” y abre la puerta a posibles intenciones políticas y electorales.

“¿Por qué la denuncia fue anónima? No lo sé. ¿Será porque vienen tiempos electorales? A quienes me conocen, gracias por no dejarse arrastrar por el escándalo. A quienes no, no les pido fe. Solo les pido tiempo. Tiempo para que se aclaren las cosas y para que la verdad tenga espacio. Yo sé que todo lo que se dice es falso. La verdad no necesita gritos. Necesita pruebas y va a llegar.“, expresó Torres.

¿De qué acusan a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar?

Las declaraciones de Torres ocurren mientras la FGR mantiene abierta una investigación en su contra por presuntos vínculos con una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

El expediente se abrió el año pasado tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la que se detalla que Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir la operación del Cártel de los Rusos en el estado, una de las fronteras clave para el tráfico de drogas hacia California.

Además, en la carpeta de investigación de la FGR, su hermano Luis Alfonso Torres figura como el presunto líder de la red, encargado de dirigir operaciones administrativas de fondos ilícitos mediante empresas y el financiamiento de campañas políticas.

Estos señalamientos se remontan a mayo de 2025, cuando medios y autoridades estadounidenses comenzaron a vincular a Carlos Torres, junto con su familia, con presuntos delitos como lavado de dinero y conspiración, lo que derivó en la cancelación de su visa y la de su entonces cónyuge, la gobernadora Marina del Pilar.

La propia gobernadora de Baja California ha confirmado la existencia de la investigación y ha expresado su respaldo a la labor de la FGR, aunque organismos anticorrupción han pedido que se separe temporalmente del cargo mientras avanza el proceso.

Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila comenzaron su proceso de divorcio en octubre de 2025, cuando la gobernadora confirmó públicamente que se separarían tras seis años de matrimonio. Finalmente, el divorcio se formalizó el 24 de noviembre de ese mismo año, cuando ambos firmaron los documentos respectivos.