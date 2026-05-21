¿Inyección de Lilly es efectiva? Afirma que pacientes perdieron peso similar a una cirugía bariátrica

Los pacientes que recibieron la dosis más baja de la inyección de Lilly perdieron un promedio del 19 por ciento de su peso corporal.

Casi la mitad de los pacientes que recibieron una dosis alta de la inyección de última generación contra la obesidad de Eli Lilly & Co. perdieron el equivalente al peso de una cirugía bariátrica, lo que demuestra una vez más que este tratamiento podría ser el medicamento para bajar de peso más potente de la compañía hasta la fecha.

En un ensayo de fase avanzada, los pacientes que pudieron tolerar la dosis más alta de retatrutida durante un año y medio perdieron un 28.3 por ciento de su peso corporal de media, según informó Lilly en un comunicado el jueves.

Los resultados cumplieron con las expectativas de Wall Street. El analista de RBC Capital Markets, Trung Huynh, había dicho que el umbral de éxito sería una pérdida de peso de entre el 28 y el 30 por ciento. Huynh calificó el ensayo como un triunfo rotundo para Lilly.

Alrededor del 45 por ciento de los participantes que recibieron la dosis más alta perdieron un 30 por ciento o más de su peso corporal, un nivel que suele asociarse con la cirugía bariátrica. Los pacientes que recibieron la dosis más baja perdieron un promedio del 19 por ciento de su peso corporal.

Acciones de Lilly suben en los mercados

“Nos encontramos en un ámbito que históricamente se ha asociado con la cirugía bariátrica, y ahora lo estamos logrando con un medicamento”, declaró Kenneth Custer, presidente de Lilly Cardiometabolic Health, en una entrevista. “Creo que podemos afirmar con certeza que, basándonos en los datos, la retatrutida eleva el listón en cuanto a la máxima eficacia”, añadió.

Las acciones de Lilly subieron cerca de un 1 por ciento al abrir los mercados el jueves. Hasta el cierre del miércoles, habían caído un 5 por ciento en lo que va del año.

La inyección Zepbound de Lilly, actualmente disponible en el mercado, ya es el medicamento para bajar de peso más popular, pero la compañía está desarrollando alternativas que sean más efectivas, más fáciles de tomar u ofrezcan beneficios como menos efectos secundarios.

El gigante farmacéutico confía en que la retatrutida mantenga su liderazgo sobre Novo Nordisk A/S en el altamente competitivo mercado de fármacos de nueva generación para la pérdida de peso.

Lilly dice que inyección contra obesidad ayuda a diabéticos

Lilly la considera una opción para personas con obesidad más severa que podrían necesitar un tratamiento más potente que la inyección de Zepbound o Wegovy de Novo.

La retatrutida actúa combinando tres hormonas intestinales diferentes —GLP-1, GIP y glucagón—, lo que le otorga una ventaja sobre tratamientos como Zepbound y Wegovy de Novo.

Estos resultados son la prueba más reciente del potencial del fármaco. En los últimos meses, Lilly ha revelado que la retatrutida ayudó a pacientes diabéticos a perder más peso que cualquier otro medicamento actualmente en el mercado y redujo el dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla.

Sin embargo, algunos pacientes experimentaron efectos secundarios, lo que provocó que aproximadamente el 11 por ciento de los participantes que recibieron la dosis más alta abandonaran el ensayo. Los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, diarrea y estreñimiento.

Aproximadamente el 12 por ciento de los pacientes que recibieron las dosis más altas experimentaron disestesia, una sensación nerviosa incómoda o desagradable, y alrededor del 8 por ciento presentaron infecciones del tracto urinario.

Lilly indicó que estos dos efectos secundarios fueron generalmente leves o moderados y, en la mayoría de los casos, se resolvieron durante el tratamiento sin que los participantes interrumpieran la medicación.