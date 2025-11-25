¿Vacuna contra la diabetes? Farmacéutica Novo dice que provoca pérdida de peso de 14.5% y baja el azúcar

La diabetes es una de las enfermedades más caras de tratar. (Foto: Archivo)

La inyección contra la diabetes de próxima generación de Novo Nordisk redujo el nivel de azúcar en sangre de los pacientes y les ayudó a perder peso en un estudio que puede ser una señal positiva para la futura cartera de productos de la farmacéutica en problemas.

Al administrarse como inyección semanal, el compuesto llamado amicretina ayudó a las personas a perder hasta un 14.5 por ciento de su peso corporal durante 36 semanas. Quienes lo tomaron como medicamento oral una vez al día perdieron hasta un 10.1 por ciento de su peso, informó Novo el martes.

Tras perder su liderazgo en el floreciente mercado de la obesidad ante su rival estadounidense Eli Lilly, Novo necesita fármacos de última generación para mejorar su posición competitiva. La amicretina es una pieza crucial de este rompecabezas, ya que combina dos mecanismos para la pérdida de peso en una sola molécula.

Las acciones subieron hasta un 4.8 por ciento en Copenhague. Novo ha perdido más de la mitad de su valor de mercado este año, lo que refleja la preocupación de los inversores sobre la capacidad de la farmacéutica para competir en el ámbito de la obesidad.

¿Qué sabemos de la vacuna contra la diabetes?

El medicamento Novo se compara favorablemente con Zepbound de Lilly y su píldora de nueva generación, orforglipron, para la pérdida de peso, aunque una comparación directa es difícil debido a que los ensayos clínicos se diseñaron de manera diferente, según Michael Shah, analista de Bloomberg Intelligence. Los pacientes del ensayo de Novo tenían mayor peso, y a las personas con mayor peso podría resultarles inicialmente más fácil perder peso.

Según Shah, la amicretina tuvo un impacto menor en la glucemia que los fármacos de Lilly en sus amplios estudios de fase final. Sin embargo, los datos detallados, incluidos los efectos secundarios, serán clave.

Los resultados fueron un momento de buenas noticias después de que el fracaso de una versión en píldora del exitoso medicamento Ozempic de Novo en dos estudios a largo plazo hiciera caer las acciones el lunes.

Novo planea iniciar ensayos clínicos de fase avanzada de amicretina en personas con diabetes tipo 2 el próximo año.

La farmacéutica ya había anunciado planes para realizar estudios a gran escala del posible fármaco en la obesidad y enfermedades relacionadas, como la apnea del sueño y la artritis de rodilla. Sin embargo, no supone una solución inmediata para la cartera de Novo: es poco probable que los ensayos arrojen resultados antes de 2028.