Wall Street abre mixto en espera de datos trimestrales de Nvidia; Nasdaq registra incremento de 1.16%

Las pérdidas de la sesión previa se detuvieron este miércoles en Wall Street, mientras el mercado se prepara para conocer los resultados trimestrales de Nvidia, así como las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Nasdaq reporta un incremento de 1.16 por ciento, en los 26 mil 169.53 enteros, seguido por el Dow Jones que sube 0.73 por ciento, con 49 mil 719.40 puntos, y el S&P 500 con 0.60 por ciento, en las 7 mil 398.30 unidades.

“Prevemos una jornada positiva, donde los mercados financieros mantengan el optimismo que se está generando a partir del descenso en los precios del petróleo, que siga respaldado por el mensaje menos expansivo de las minutas del Fed y a la espera del reporte trimestral de Nvidia tras el cierre del mercado”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Asimismo, las ganancias del lado de Europa son conducidas por el IBEX 35 de España con 1.54 por ciento, en las 17 mil 942.50 unidades, el CAC 40 de Francia gana 1.41 por ciento, en los 8 mil 94.24 puntos, el DAX en Alemania gana 1.02 por ciento, con 24 mil 650.38 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres sube 0.57 por ciento, con 10 mil 388.01 puntos.

¿Cómo cotizan los mercados en México y los precios del petróleo hoy 20 de mayo?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.50 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 68 mil 900.55 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 379.30 enteros, sube 0.47 por ciento.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 100.38 dólares por barril, ya que baja 3.65 por ciento, mientras que el Brent con 3.97 por ciento menos, cotiza en los 106.85 billetes verdes por unidad.