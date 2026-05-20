Maru Campos niega que evitara a Sheinbaum por operativo con agentes de la CIA: ‘Ella tiene mi celular’

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, rechazó que decidiera no responder una llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la polémica por el ingreso de agentes de la CIA sin autorización a territorio nacional.

“No es que no le haya tomado la llamada; ella y yo nos tenemos en el teléfono celular. Ella decidió marcarme por el teléfono rojo; yo estaba fuera de la oficina, atendiendo reuniones. El teléfono rojo nada más lo tienes en la oficina y, si no te encuentras en la oficina, pues ya no pudiste hablar con la presidenta de la República”, comentó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Afirmó que después intentó establecer comunicación e incluso se ‘reportó’ con el personal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, dejó clara su disposición para viajar a la Ciudad de México y sostener una reunión presencial.

Respecto a la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron dos de los cuatro involucrados, subrayó que no tenía conocimiento.

Campos aseguró que conocía el operativo que se realizaba en Pinal, Chihuahua, pero no las acciones que ocurrieron en Morelos, Chihuahua, donde agentes de la CIA supuestamente se hicieron pasar por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

“Una servidora no gestionó, una servidora no autorizó y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense. No lo conocía”, recalcó.

Maru Campos niega boicot contra marcha de Morena en Chihuahua

Maru Campos también negó que existiera un uso de recursos públicos para impedir la manifestación de simpatizantes de Morena convocada el sábado 16 de mayo.

Ante los señalamientos de Ariadna Montiel, lideresa de Morena, sobre un supuesto uso indebido de recursos públicos para “boicotear” la marcha, luego de bloqueos carreteros y obras de infraestructura hidráulica sobre la avenida por donde pasarían los simpatizantes, la mandataria rechazó las acusaciones.

“No, de ninguna manera (...). No les dan opciones a la población más que salir a decirles a Morena que están abandonados y que el gobierno federal o Morena están lejos de Chihuahua (...). Lo niego categóricamente”, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Afirmó que, pese a la ofensiva de Morena, permanecerá “firme” en el cargo. Comentó que, a su parecer, los gobiernos de oposición resisten frente a Morena y el abandono del gobierno federal.

Durante una rueda de prensa, Ariadna Montiel anunció que presentará una denuncia contra el gobierno de Chihuahua “por violentar” la marcha.