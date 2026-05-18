Soldados comparecen ante la FGR por desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

La FGR continúa con las indagatorias respecto al operativo de Chihuahua en el que habrían participado elementos de la CIA.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que entrevistó los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacioanal (Sedena) que estuvieron presentes en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, operativo llevado a cabo por el gobierno estatal y en el que participaron agentes de la CIA.

“En cuanto a la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, informamos que, además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que, aparentemente, habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”, sostuvo Ulises Lara López, Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Los elementos de la Sedena son parte de la lista de cerca de 50 funcionarios llamados a declarar por la FGR para esclarecer el grado de involucramiento de la CIA.

El fiscal insistió en que la Fiscalía General de la República sigue en proceso de verificar si hubo o no acciones indebidas de las autoridades estatales.

Aseguró que el sitio permanece bajo resguardo de la FGR, que se realizan las tareas de embalaje de las sutancias encontradas para su destrucción y que se trabaja en identificar a los dueños de los predios en los que se halló el narcolaboratio.

El caso tensó las relaciones entre el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las autoridades estadounidenses, y ha provocado que Morena busque un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusan de traición a la patria.

¿Qué papel tuvo el Ejército en el operativo de Chihuahua?

De acuerdo con los reportes, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó tareas de vigilancia perimetral durante el operativo en Chihuhua.

La mandataria defendió el miércoles 23 de abril que el ejército mexicano no supo de la infiltración de los agentes estadounidenses.

“Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades (...) cuando se solicita su apoyo, y hay protocolos para hacerlo así”, explicó Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, dijo que la dependencia federal que encabeza el secretario Ricardo Trevilla Trejo no estaba al tanto de la identidades de los agentes de la CIA. Medios estadounidenses han reportado que dichos elementos habrían estado encapuchados al momento del operativo y que usaban uniforme de instituciones de seguridad del estado.

“Pero, evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, zanjó.