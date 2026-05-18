¿Toca ir al trabajo en trajinera?: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 19 de mayo

El Hoy No Circula se mantiene con normalidad ante la ausencia de contingencias ambientales.

El programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este martes 19 de mayo. ¿Lo malo si te toca? Tendrás que salir con paraguas por las fuertes lluvias. ¿Lo bueno? No se te ‘ahogará’ el auto por las posibles inundaciones.

La Ciudad de México está bajo un nuevo temporal de lluvias intensas, lo que puede provocar inundaciones y afectaciones al tráfico; sin embargo, el lado positivo es que la inestabilidad de la atmósfera y la nubosidad evitan los riesgos de una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Es importante que estés al tanto de cómo opera el programa para que no seas víctima de una multa por circular en días que no corresponden, y esto es todo lo que debes saber de la medida.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos se quedan guardados este martes?

El Hoy No Circula aplicará en CDMX y Edomex para estos autos durante el martes 19 de mayo:

Engomado: Rosa .

. Terminación de placas: 7 u 8.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, y que si tienes dudas adicionales sobre qué días no circula tu auto en CDMX y Edomex puedes consultarlas aquí.

¿Qué autos SÍ circulan este martes 19 de mayo?

Los autos que sí circulan este martes en CDMX y Edomex son: