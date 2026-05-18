¿Toca ir al trabajo en trajinera?: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 19 de mayo

El programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este martes 19 de mayo. ¿Lo malo si te toca? Tendrás que salir con paraguas por las fuertes lluvias. ¿Lo bueno? No se te ‘ahogará’ el auto por las posibles inundaciones.
La Ciudad de México está bajo un nuevo temporal de lluvias intensas, lo que puede provocar inundaciones y afectaciones al tráfico; sin embargo, el lado positivo es que la inestabilidad de la atmósfera y la nubosidad evitan los riesgos de una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.
Es importante que estés al tanto de cómo opera el programa para que no seas víctima de una multa por circular en días que no corresponden, y esto es todo lo que debes saber de la medida.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos se quedan guardados este martes?
El Hoy No Circula aplicará en CDMX y Edomex para estos autos durante el martes 19 de mayo:
- Engomado: Rosa.
- Terminación de placas: 7 u 8.
Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, y que si tienes dudas adicionales sobre qué días no circula tu auto en CDMX y Edomex puedes consultarlas aquí.
¿Qué autos SÍ circulan este martes 19 de mayo?
Los autos que sí circulan este martes en CDMX y Edomex son:
- Autos particulares con engomado que no sea rosa y terminaciones de placas que no sean 7 u 8.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Autos eléctricos.
- Autos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Carros con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Coches con matrícula de demostración y/o traslado.
- Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Autos que porten Holograma “EXENTO”.
- Coches que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Unidades que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Carros que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Coches que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Autos que porten placas para personas con discapacidad.
- Autos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.