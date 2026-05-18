Clima CDMX y Edomex: Temperaturas entre 8 y 28°C para el martes 19 de mayo

Así se espera el calor para este martes 19 de mayo.

Cielo despejado en el Valle de México este martes.

(Carachure Bautista Jesús)

El clima en el Valle de México para este martes 19 de mayo tendrá cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan máximas de hasta 28°C en Ecatepec y mínimas de 8°C en Toluca, con afectaciones en varias zonas.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México registrará temperaturas entre 12.7°C y 27.7°C, con viento a 7 km/h. Toluca, por su parte, tendrá un día más fresco, con valores de 8.0°C a 23.0°C.

Naucalpan presentará temperaturas de 12.0°C a 26.7°C, con vientos a 7 km/h. Ecatepec será la zona más cálida, con una mínima de 13.7°C y una máxima de 28.0°C.

¿Hay probabilidad de lluvia en el Valle de México?

El cielo estará despejado en CDMX, Toluca, Naucalpan y Ecatepec. No se espera alta probabilidad de lluvia en estas urbes. Sin embargo, el SMN advierte chubascos aislados en el Valle de México.

Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de 7 km/h en Ciudad de México y Naucalpan. En Toluca, el viento será más ligero, de 4 km/h. La región experimentará condiciones soleadas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 19 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h.

Miércoles 20 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 21 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un descenso en las temperaturas máximas, de 29°C el martes a 27°C el miércoles y jueves. Las mínimas bajarán hasta 11°C para el jueves, con nubosidad en aumento.

¿Cómo prepararse para el clima en el Valle de México?

Ante las temperaturas cálidas, es importante beber suficiente agua para evitar signos de deshidratación. Se recomienda usar protector solar, gorra y lentes de sol. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor. Al salir de casa, considere llevar un paraguas ligero. Esto es útil para los días donde la nubosidad aumentará, previendo posibles chubascos aislados.

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

Las condiciones de cielo despejado favorecen las actividades al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas exigen precaución. Se recomienda ajustar horarios para evitar la mayor radiación solar, especialmente en actividades deportivas.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.