Clima en Península de Yucatán: El martes 19 de mayo se espera una ola de calor y cielos despejados

El clima en la Península de Yucatán este martes 19 de mayo presenta una intensa ola de calor, con temperaturas muy elevadas y cielos mayormente despejados. Una circulación anticiclónica sobre el golfo de México es la causa principal de estas condiciones, que impactan a toda la región.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, el calor será extremo, con mínima de 21.3°C y máxima de 41.7°C. Actualmente, la capital registra 34.2°C. Los municipios de Mérida también verán máximas de hasta 42°C, con cielos poco nubosos.

Las ciudades de Quintana Roo tendrán un calor considerable. Cancún y Chetumal esperan mínimas de 24.7°C y máximas de 31.0°C. Tulum y Playa del Carmen alcanzarán máximas de 32.3°C y 32.7°C, con mínimas de 23.3°C.

¿Habrá lluvias o cielos nublados este martes en la región?

La probabilidad de lluvia es nula hoy en la Península de Yucatán. Las condiciones atmosféricas indican cielos despejados en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal. Mérida tendrá un cielo poco nuboso, lo que favorece el calor intenso en toda la región.

El viento se mantendrá moderado en la zona. Mérida y Cancún registrarán vientos de 16 km/h. En Tulum, el viento será de 13 km/h, mientras que en Playa del Carmen soplará a 12 km/h. Estas velocidades no alterarán las altas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Martes 19 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 17 km/h.Miércoles 20 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 16 km/h.Jueves 21 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 14 km/h.

La tendencia para los próximos días es de calor persistente y cielos poco nubosos en la Península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que la circulación anticiclónica mantiene las altas temperaturas. El viento bajará un poco hacia el jueves.

¿Cómo protegerse del intenso calor en Península de Yucatán?

Ante el intenso calor, es crucial cuidarse. Se recomienda beber mucha agua para mantenerse hidratado y evitar el sol por mucho tiempo, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas. Así se previenen golpes de calor y deshidratación.

Para salir, use ropa ligera de colores claros y sombrero para protegerse del sol. Es importante aplicar protector solar. Asegúrese de que mascotas y personas mayores estén bien hidratadas, pues el calor extremo afecta a todos. Busque la sombra siempre que pueda.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la zona?

Para obtener información confiable del clima en la Península de Yucatán, consulte fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece pronósticos y alertas actualizadas cada día. Esto es esencial para planificar sus actividades con seguridad.

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