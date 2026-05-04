Del 8 al 17 de mayo, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se convierte en territorio yucateco. La Semana de Yucatán en México 2026 abre sus puertas con más de 270 micro, pequeñas y medianas empresas representando 23 municipios del estado — desde Tizimín hasta Celestún, desde Valladolid hasta Tekit — en lo que es el escaparate más importante que Yucatán tiene cada año en la capital del país. El evento es una de las expresiones más visibles del proyecto Renacimiento Maya que impulsa el Gobernador Joaquín Díaz Mena.

La edición de 2025 dejó números que hablan por sí solos. Más de 110 mil visitantes en diez días. Una derrama económica superior a 28.4 millones de pesos. Nueve toneladas de cochinita pibil y lechón. 75 mil piezas de artesanía comercializadas. Los stands de gastronomía no dieron abasto. Seis millones de interacciones en redes sociales y más de 400 menciones en medios nacionales. Esos resultados son la razón por la que en está edición 2026 se espera la afluencia de 120 mil visitantes.

El evento tiene dos dimensiones: Una es cultural: jaranas, vaquerías, trova, comedia regional, la Orquesta Típica Yukalpetén, el Ballet Folklórico del Estado, una pasarela de moda tradicional organizada, catas sensoriales de miel y productos de la colmena, activaciones por el Día de las Madres y el Día del Maestro. La otra es comercial: ventas reales, contactos directos con compradores y la oportunidad de colocar producto en el mercado más grande del país para productores que en condiciones normales no tendrían acceso a ese escenario.

El 60 por ciento de los participantes son mujeres: artesanas, cocineras, bordadoras, productoras de miel, diseñadoras de moda tradicional. Es la estructura real de la economía productiva de Yucatán la que se refleja en esa cifra, y es esa economía la que el Renacimiento Maya busca proyectar y fortalecer: una economía de raíz, construida desde los municipios, que merece un lugar en la conversación nacional.

Lo que distingue a la Semana de Yucatán en México de otros eventos de promoción regional es su capacidad de llevar al estado completo — su diversidad municipal, su producción, su identidad — al centro político y económico más influyente del país. La Ciudad de México no es solo un mercado de 20 millones de personas: es donde se toman decisiones de inversión, se configuran tendencias de consumo y se construyen las percepciones que después viajan al resto del mundo. Estar ahí con esta presencia y esta continuidad tiene un valor que va más allá de los días que dura el evento.

La entrada es libre. El Palacio de los Deportes abre del 8 al 17 de mayo, de 10 a 21 horas.