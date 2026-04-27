Yucatán: el nuevo territorio de la diplomacia mexicana

El 24 de abril, el gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió en la sede de la Cancillería con el canciller Roberto Velasco Álvarez. Fue el primer mandatario estatal en ser recibido por el nuevo titular de la política exterior mexicana. El dato tiene contexto: en mayo de 2025, el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente había encabezado la visita de más de 60 embajadores y cónsules acreditados en México al estado, la primera de esa magnitud en siete años. Durante este sexenio, Yucatán ha demostrado ser, de forma consistente, un activo estratégico para la diplomacia mexicana.

El canciller Velasco asumió la SRE en el momento de mayor presión comercial con Washington en décadas. La revisión del T-MEC, programada para el 1 de julio, ocurre bajo aranceles activos, con Estados Unidos exigiendo apertura en sectores que México considera estratégicos y con una administración Trump que ha hecho del reordenamiento de las cadenas de suministro globales un instrumento de presión bilateral. Ante el Senado, el canciller sintetizó la postura mexicana en una frase de la Presidenta Claudia Sheinbaum que es precisa: “cooperación sin subordinación.” Para sostener ese principio en una mesa de negociación, México necesita presentar evidencia territorial concreta de que el país tiene capacidad productiva y logística más allá de la frontera norte. Ahí Yucatán tiene algo que pocas entidades pueden acreditar en este momento.

La primera condición es infraestructura en ejecución. El Puerto de Progreso, el Tren Maya de carga y los polos industriales con cronogramas cumplidos forman un sistema logístico con avance físico verificable. Cuando más de 60 embajadores lo recorrieron en mayo de 2025, no encontraron promesas. Encontraron obra. La segunda es posición geográfica: la Península mira hacia la cuenca del Atlántico norte, los corredores de carga del este de Estados Unidos, el Caribe anglosajón y las rutas que conectan con Europa sin depender del Canal de Panamá — una condición de integración marítima que ningún corredor terrestre del norte puede replicar. La tercera es la seguridad. En el contexto regional, donde la violencia opera como factor expulsor de inversión en varias entidades del país, Yucatán es el estado más seguro de la República. Washington ha vinculado comercio y seguridad de forma explícita en su agenda negociadora. Un territorio donde la cadena de suministro opera sin los costos ocultos de la inseguridad es exactamente el argumento que México necesita llevar a esa mesa.

Pero reducir el valor diplomático de Yucatán a su capacidad logística sería una lectura incompleta. El estado es también un activo consular de primer orden. El Consulado de Estados Unidos en Mérida — recién inaugurado y entre los más grandes del mundo — es una señal elocuente del peso que Washington le asigna a Yucatán en la relación bilateral. La comunidad americana en la región sureste de México, crece de forma sostenida y demanda una presencia consular activa, coordinada desde el territorio y con interlocutores confiables. En el contexto del T-MEC, donde migración y comercio se han vuelto indisociables en la agenda negociadora, esa dimensión consular refuerza la posición de Yucatán como interlocutor necesario para la Cancillería.

El Caribe añade otra dimensión que la política exterior federal ha gestionado históricamente con instrumentos que no siempre reflejan la densidad real de la región. Cuba y Venezuela atraviesan procesos de reconfiguración cuyas implicaciones sobre migración, estabilidad y comercio regional México no puede gestionar desde la distancia. Centroamérica sigue siendo fuente de flujos migratorios que la diplomacia federal no ha terminado de ordenar desde sus causas. En la reunión del 24 de abril se abordó el papel de Yucatán como punto de conexión para esa cooperación. Con vínculos históricos, proximidad geográfica y capacidad logística, el estado puede operar como interlocutor territorial de una diplomacia caribeña que México necesita ejercer con mayor presencia.

Y luego está la cultura. La política exterior contemporánea no se construye únicamente desde lo económico ni desde lo consular. El soft power define márgenes de competitividad que la infraestructura sola no puede generar, y Yucatán tiene en el mundo maya un activo de proyección internacional con una profundidad histórica, una continuidad comunitaria viva y una capacidad de convocatoria turística y académica que muy pocos territorios del continente pueden ofrecer. El Renacimiento Maya — con 133 objetivos estratégicos, 347 objetivos específicos y 1,446 líneas de acción bajo metodología de marco lógico — integra en una misma arquitectura la inversión en infraestructura, el desarrollo comunitario y la diplomacia cultural con proyección hacia los mercados europeo, norteamericano y latinoamericano. Cuando el canciller Velasco reconoció que el Renacimiento Maya puede contribuir al fortalecimiento de los vínculos de cooperación de México con otras naciones estaba confirmando lo que el cuerpo diplomático acreditado en México ya había constatado directamente hace casi un año, en los proyectos, en las comunidades y en la cultura viva de Yucatán.

Lo que la reunión del 24 de abril deja visible es algo que Yucatán ha construido con consistencia a lo largo de este sexenio: la condición de activo estratégico para la diplomacia mexicana en varios frentes simultáneos. En lo logístico, como nodo verificable para la negociación del T-MEC. En lo consular, como territorio con presencia comunitaria activa para Estados Unidos que demanda coordinación real con el estado. En lo regional, como interlocutor natural para una política caribeña y centroamericana que México necesita ejercer con mayor densidad territorial. En lo cultural, como la expresión más sólida del soft power mexicano en el mundo contemporáneo. Esa convergencia no es casual. Es el resultado de una visión de gobierno que entendió, desde el inicio, que el desarrollo de Yucatán y su proyección internacional son la misma cosa.