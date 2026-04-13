Infraestructura de certidumbre: lo que los programas sociales realmente construyen

Durante demasiado tiempo, el debate sobre los programas sociales en México fue rehén de una dicotomía empobrecedora: gasto necesario versus gasto excesivo, red de seguridad versus lastre fiscal, política de Estado versus instrumento electoral. Esa discusión, ha quedado rebasada ampliamente por algo más contundente que la ideología: la evidencia. Los programas sociales en México ya no son una hipótesis que se defiende. Son un método que se verifica.

Han demostrado, con consistencia suficiente para trascender ciclos políticos, su capacidad para reducir pobreza, sostener el consumo interno y estabilizar la base económica de millones de hogares. Pero su verdadero alcance no reside únicamente en lo que corrigen. Reside, sobre todo, en lo que han empezado a construir. A la par de la inversión en puertos, corredores industriales y redes de transporte —la arquitectura física del desarrollo— el país ha consolidado, de manera gradual y a menudo poco reconocida, una base de ingreso que opera como condición económica mínima para amplios sectores de la población. No como política compensatoria que únicamente atiende rezagos históricos, sino como plataforma habilitante que genera condiciones para que el progreso sea posible.

Esa base constituye una forma de infraestructura económica invisible. Y como toda infraestructura, su valor no está en sí misma, sino en lo que hace posible. El rezago histórico del país no fue únicamente desigualdad en la distribución del ingreso. Fue algo más estructural y más difícil de revertir: la desconexión sistémica de millones de personas de los circuitos productivos. Regiones enteras del territorio permanecieron fuera de la economía formal no sólo por falta de inversión pública o privada, sino por ausencia de las condiciones mínimas necesarias para participar en ella. La cadena causal es clara: sin ingreso estable no hay consumo sostenido; sin consumo no hay mercado local; sin mercado no hay desarrollo posible. No como metáfora, sino como mecánica económica observable.

En ese contexto, los programas sociales han cumplido una función más profunda de lo que el debate convencional suele reconocerles: han restituido la base económica elemental que permite que el territorio deje de ser receptor pasivo de decisiones tomadas desde lejos, y empiece a generar sus propias dinámicas. Hay una distinción que la economía del desarrollo ha tardado demasiado en incorporar al debate político: la diferencia entre ingreso ocasional e ingreso predecible.

Cuando el ingreso es constante y anticipable —incluso en niveles básicos— deja de funcionar únicamente como mecanismo de bienestar inmediato. Se convierte en certidumbre. Y la certidumbre, incluso modesta, tiene efectos estructurales que van más allá del consumo: permite planear horizontes más largos, reduce la vulnerabilidad ante choques externos, habilita decisiones personales que de otro modo son inviables, y activa dinámicas económicas locales que antes eran intermitentes o simplemente inexistentes.

No es una transferencia que se agota en el acto de recibirla. Es capacidad económica que se incorpora al sistema y multiplica su efecto a través de redes de intercambio que operan precisamente en los territorios que el mercado formal había ignorado.

Este proceso ha ido configurando, de manera silenciosa, un modelo donde el Estado no sustituye al mercado sino que corrige una de sus fallas más persistentes: la exclusión de origen. Al inyectar liquidez de manera sostenida en la base social, se habilita un circuito donde el territorio transforma ese ingreso en actividad económica con efectos multiplicadores que aún están lejos de agotarse. La evidencia internacional apunta en la misma dirección: la estabilidad del ingreso importa tanto como su monto.

Lo verdaderamente relevante es que esta dinámica ya generó una inercia positiva de carácter estructural. No una inercia retórica construida sobre promesas de campaña, sino una derivada de resultados observables: menor vulnerabilidad ante choques económicos, mayor estabilidad en el consumo de hogares en los deciles inferiores, y una base social con mayor capacidad efectiva de participación en la economía. Interrumpir esa trayectoria no sería un ajuste técnico al gasto. Sería una regresión estructural con costos que no aparecen en ningún balance fiscal de corto plazo, pero que se acumulan durante décadas.

El punto de fondo es preciso: México no está experimentando con su política social. Está consolidando uno de los mecanismos más eficaces que ha construido en generaciones para reducir pobreza, estabilizar su economía interna y corregir desigualdades de origen que el mercado, por sí solo, nunca corrigió ni corregirá. Cuando una política pública demuestra resultados consistentes a lo largo del tiempo, deja de ser una apuesta ideológica y se convierte en un activo estratégico del Estado. Los programas sociales han alcanzado ese umbral. Han probado no sólo su capacidad para mejorar condiciones de vida individuales, sino para sostener la base económica del país desde abajo.

Por eso, frente al ciclo político que se avecina, el riesgo no es la existencia de los programas. Es su debilitamiento progresivo bajo el peso de lecturas que no les reconocen su función real. México entrará en los próximos meses en una etapa donde las definiciones electorales tienden a simplificar lo que es complejo y a caricaturizar lo que funciona. En ese terreno, los programas sociales son un blanco recurrente: se les reduce a gasto excesivo, a herramienta clientelar o a obstáculo para la disciplina fiscal. Ninguna de esas lecturas es inocente, y ninguna es gratuita.

Desarticular, limitar o deslegitimar un mecanismo que hoy produce resultados no sería sólo un retroceso social medible en indicadores de pobreza. Sería interrumpir un proceso que, por primera vez en mucho tiempo, está logrando integrar a millones de personas al circuito económico nacional de manera sostenible. El costo de esa interrupción no se distribuye entre quienes la deciden. Se concentra, como siempre, en quienes menos margen tienen para absorberlo.

La discusión correcta no es si México puede permitirse sus programas sociales. Es si México puede permitirse no profundizarlos.