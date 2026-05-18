Dos días históricos para Yucatán: La Presidenta Claudia Sheimbaum visita el estado

Durante dos días la agenda nacional se concentró en Yucatán. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Joaquín Díaz Mena recorrieron juntos, sábado y domingo, una cartera de proyectos que define lo que el estado representa para el presente y futuro de México: educación pública ampliada, infraestructura logística en marcha, salud universal garantizada y un plan urbano de gran calado para la capital y su zona metropolitana. Lo que la jornada dejó claro, por encima de cada obra inaugurada, fue la sintonía política y operativa entre ambos niveles de gobierno. Una sintonía que se traduce en hechos, en calendarios cumplidos y en proyectos que avanzan al ritmo que la región requiere.

El sábado comenzó con la inauguración del CBTIS 305 en Ciudad Caucel, una preparatoria tecnológica que suma capacidad formativa en la zona poniente de Mérida, y continuó con la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en su sede de Kanasín, con 1,300 lugares en carreras de alta pertinencia para la economía del sureste: ciencias ambientales para zonas urbanas, ingeniería en control y automatización, ciencias de datos para los negocios, economía y desarrollo sostenible, entre otras. La educación pública gratuita, federal y de calidad llegó a uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico del sureste mexicano, resultado directo del trabajo coordinado entre el equipo del gobernador y la Secretaría de Educación Pública.

Fue en Kanasín donde el gobernador presentó ante la presidenta el Plan para el Renacimiento de Mérida, una estrategia conjunta entre Estado y Federación para fortalecer la infraestructura de una zona metropolitana que ya supera el millón y medio de habitantes. El plan contempla nuevas zonas de captación de agua, modernización de equipos de bombeo, ampliación de la red de distribución, plantas de captación de aguas residuales, rehabilitación vial en los puntos de tránsito saturados e infraestructura para seguridad. El Estado se dispuso a contratar un crédito de 1,500 millones de pesos para mezclar recursos con la Federación. La respuesta presidencial fue inmediata y categórica: el respaldo total al gobernador para hacer realidad este plan. La escena no fue menor. Fue la confirmación pública de que existe una vía directa entre el Palacio Nacional y el Palacio de Gobierno de Yucatán, y que esa vía se traduce en compromisos concretos.

Por la tarde, la gira se trasladó a Progreso para revisar los dos proyectos estratégicos más relevantes del sureste. La supervisión del avance del Tren Maya de Carga confirmó que la operación parcial arrancará a principios de 2027, con una ruta que conectará el puerto con el resto del país. En paralelo, junto con la SEMAR se constataron los avances de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, proyecto insignia del Renacimiento Maya y pieza decisiva para convertir a Yucatán en plataforma logística del comercio internacional. A esta jornada se sumó la inauguración del Hospital General Naval en Yucalpetén y la entrega de las antiguas instalaciones de la Marina al ISSSTE, que las renovará para ampliar la capacidad hospitalaria de la costa. El ritmo de avance de ambos proyectos — tren y puerto — refleja la prioridad con la que la Federación trata las obras estratégicas yucatecas y la eficacia con la que el gobierno del estado acompaña su ejecución.

El domingo concentró el momento de mayor peso. La presidenta inauguró el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, una obra de más de 4,700 millones de pesos de inversión que sustituye al hospital construido en 1906. Las cifras dimensionan el salto: seiscientas camas, cuarenta especialidades médicas, dieciséis quirófanos — dos robotizados con asistencia de inteligencia artificial —, el tomógrafo de mayor resolución del país, un angiógrafo de alta complejidad, laboratorios inteligentes y ochocientos trabajadores en plantilla. Es, por capacidad y tecnología, una de las unidades hospitalarias más avanzadas del país

En el marco de esa inauguración se firmó el convenio que incorpora a Yucatán al modelo IMSS-Bienestar. A partir del lunes 18 de mayo, todos los servicios de salud del estado que aún tenían costo dejan de tenerlo: consultas, cirugías, estudios y medicamentos quedan garantizados de manera gratuita para la población sin seguridad social. Es el cambio más profundo en el sistema de salud yucateco en más de un siglo, y fue posible gracias a la coordinación sostenida entre el gobierno federal, el IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch y el equipo de salud del gobernador Díaz Mena.

Lo ocurrido este fin de semana se lee mejor en conjunto que por partes. Una preparatoria y una universidad federales que amplían el acceso a la formación superior. Dos proyectos estratégicos — tren y puerto — que avanzan con calendario firme rumbo a 2027. Un hospital que reemplaza al de 1906 con tecnología de frontera. Una cobertura universal de salud que entra en vigor mañana. Y un plan metropolitano para Mérida con respaldo presidencial directo. Cada pieza, por sí sola, sería suficiente para ocupar la conversación de una semana. Que todas hayan ocurrido en cuarenta y ocho horas dice mucho sobre la confianza que la presidenta ha depositado en el gobernador y sobre la capacidad de ambos equipos para convertir esa confianza en resultados.

Yucatán cerró el fin de semana con más infraestructura, más derechos garantizados y más certidumbre sobre los próximos años. La presidenta y el gobernador caminaron juntos por el estado durante dos días, y el estado salió ganando en cada uno de ellos. Esa es la visión compartida que vale la pena consignar.