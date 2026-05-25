El Acuerdo Global Modernizado: la ventana europea que México necesitaba

El 22 de mayo de 2026, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, México firmó con la Unión Europea el Acuerdo Global Modernizado (AGM), acompañado de un Acuerdo Comercial Interino que entrará en vigor de manera prácticamente inmediata. Esto representa, el reordenamiento del marco jurídico que regirá la relación económica, política y comercial con un bloque de 450 millones de personas y nuestro segundo mayor inversor extranjero. Conviene explicarlo con precisión, porque el AGM no es un tratado más, ni una mera actualización cosmética del acuerdo firmado en el año 2000.

El nuevo instrumento sustituye al Acuerdo Global vigente desde el año 2000, el primero que vinculó a la Unión Europea con un país latinoamericano, y amplía sustancialmente su alcance. Tres rasgos lo distinguen del régimen anterior.

Primero, la cobertura comercial: la desgravación arancelaria abarcará prácticamente el 99 por ciento de los bienes intercambiados y el 86 por ciento de los productos agropecuarios. Para el sector agroalimentario mexicano se abre el acceso a un mercado donde hoy operan aranceles de hasta 45 por ciento en productos como huevo y carne de cerdo, y de 20 por ciento en papa, chocolate o quesos. En sentido inverso, México reconocerá la protección de más de 560 indicaciones geográficas europeas y asegurará la protección de denominaciones mexicanas emblemáticas como tequila, mezcal, vainilla de Papantla, mango ataúlfo y cacao.

Segundo, la arquitectura institucional. El AGM crea un tribunal especializado para la resolución de controversias de inversión, flexibiliza aproximadamente el 55 por ciento de las reglas de origen específicas — especialmente en automotriz, aeronáutica y química — y establece reglas robustas en compras gubernamentales, comercio digital, propiedad intelectual y servicios financieros. Para empresas europeas que litigaron por años bajo el régimen previo, esto significa un piso de certidumbre jurídica significativamente superior.

Tercero, los pilares no comerciales. A diferencia del acuerdo del año 2000, el AGM incorpora compromisos vinculantes en desarrollo sostenible, cambio climático, derechos humanos, cooperación energética e innovación tecnológica. Esta dimensión, que parece declarativa, es en realidad la llave maestra del capital europeo, como se verá más adelante.

El método de aprobación merece una explicación detenida, porque la arquitectura jurídica del paquete fue cuidadosamente diseñada para evitar parálisis. El AGM aborda competencias mixtas — comerciales y no comerciales — y por ello requiere ratificación del Parlamento Europeo, del Senado mexicano y de los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Procesos análogos han tomado entre dos y cinco años. Para evitar esa espera, se firmó simultáneamente el Acuerdo Comercial Interino, que contiene únicamente los componentes cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea — aranceles, reglas de origen, comercio digital, indicaciones geográficas, compras públicas — y por tanto solo necesita la aprobación del Parlamento Europeo y del Senado mexicano.

Esto permite que el grueso de los beneficios comerciales empiece a operar en los próximos doce meses, mientras corre la ratificación integral. Es una solución elegante: capitaliza el momento político sin condicionarlo al ritmo más lento de 27 procesos parlamentarios nacionales.

La Unión Europea anunció, en el acto de la firma, cinco mil millones de euros para fortalecer el Plan México bajo la estrategia Global Gateway, su instrumento de inversión en infraestructura, transición ecológica y digitalización. Más de 45 mil empresas europeas se verán beneficiadas con acceso preferencial al mercado mexicano. Hoy la UE ya es el segundo inversor extranjero en México, con un acumulado superior a los 208 mil millones de euros, y el tercer socio comercial del país, con un intercambio bilateral que rebasó los 86 mil millones de dólares en 2025. Los sectores donde se espera un crecimiento más acelerado en los primeros doce meses son la agroindustria, la manufactura avanzada, la energía, los minerales críticos, la farmacéutica y los servicios digitales. El momento geopolítico no es menor: mientras el T-MEC entra en revisión bajo presiones arancelarias desde Washington, México diversifica con la firma del AGM su columna comercial. La lectura prospectiva es clara: para los siguientes seis años, Europa será para México una segunda puerta estructural, no una válvula de escape coyuntural.

Aquí la conversación se vuelve regional. No todos los estados mexicanos podrán capturar por igual los flujos que el AGM desencadenará, y Yucatán llega a esta cita con un ecosistema particularmente bien armado. El proyecto Renacimiento Maya, articulado por el Gobierno del Estado, ha venido construyendo una plataforma integrada de infraestructura logística, vocación productiva diversificada, certidumbre regulatoria y estabilidad institucional, condiciones que el capital europeo busca en bloque y no en piezas sueltas.

La pieza central de esa plataforma es Puerto Progreso, reconocido por el Gobierno Federal como uno de los seis puertos estratégicos del país. Su ampliación y modernización avanza puntualmente, con dragado para mayor calado y obras complementarias que lo posicionan como única puerta del sureste mexicano al Atlántico con capacidad para conectar directamente con el Mediterráneo y el norte de Europa. El interés europeo no se ha hecho esperar y el acercamiento de empresas europeas del sector naval e industria portuaria confirman que Progreso ya está en el radar como nodo de inversión, no solo como destino comercial.

A esa infraestructura se suma una oferta exportable de creciente sofisticación, con productos agroindustriales que ahora encontrarán mejores condiciones de acceso bajo el AGM, y un perfil energético singular: Yucatán se consolida como uno de los hubs más relevantes de energías renovables del sureste, con proyectos solares y eólicos operando y en expansión que ofrecen a la inversión europea exactamente el insumo que necesita para cumplir con sus compromisos de transición ecológica. A esto se añaden credenciales ESG verificables que pocas jurisdicciones subnacionales en el mundo pueden mostrar, construidas a través de instrumentos permanentes de conservación territorial. El capital europeo —especialmente el movilizado por Global Gateway— condiciona sus decisiones a estos criterios, y Yucatán llegó a la firma del AGM con esa tarea hecha.

El Acuerdo Global Modernizado es el reacomodo más importante de las relaciones económicas internacionales de México con Europa en veinticinco años. Para Yucatán, llega en un momento de convergencia inusual entre infraestructura, vocación y credenciales. Las ventanas de este tipo no permanecen abiertas indefinidamente, y la capacidad de captura dependerá de la velocidad con que los Estados y el sector privado articulen una oferta inteligible para inversionistas europeos. Yucatán no necesita pedir prestada una vocación.

La tiene. Lo que sigue es ejecución. Y la ejecución, como siempre, es donde se decide si una visión compartida se convierte en resultados compartidos.