Apagones en plena ola de calor: Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas se quedan a oscuras

Imagen ilustrativa. Esta noche se repotó un apagón de casi una hora en algunos municipios de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que la noche de este jueves 14 de mayo se registró un apagón que afectó diversas zonas de los municipios de Mérida, en Yucatán; Benito Juárez y Solidaridad, en Quintana Roo; Centro, Centla, Cunduacán y Macuspana, en Tabasco; así como Reforma, en Chiapas.

“La afectación se dio a las 21:03 horas. Con la entrada de unidades de generación de reserva de la CFE se brindó atención inmediata al evento, lo que permitió recuperar el suministro eléctrico en su totalidad a las 21:52 horas”, detalló la empresa eléctrica.

Para el cierre del día, la CFE aseveró que ya había restablecido el servicio eléctrico al 100 por ciento en las zonas afectadas.

“La CFE mantiene coordinación permanente con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y con autoridades locales, a través de la ejecución de maniobras necesarias para la recuperación del suministro eléctrico en la región”, indicó.

¿Por qué hubo apagones al sur de México?

De acuerdo con información del CENACE, a las 21 hrs, se demandaron 2 mil 508 MW de energía eléctrica en la zona peninsular del Sistema Interconectado Nacional, por lo que superó ampliamente la generación eléctrica de esta región durante ese horario (mil 617 MW).

La institución ya no informa públicamente las alertas operativas del sistema eléctrico, por lo que solo los operadores del mercado tienen acceso a esta información.

Apagones podrían intensificarse en mayo

Tradicionalmente, las olas de calor que comienzan en mayo ponen a prueba al sistema eléctrico del país, ya que aumenta la demanda de energía eléctrica para alimentar sistemas de enfriamiento, refrigeradores, ventiladores, etc.

Para este verano, el CENACE espera que la demanda de energía eléctrica en México alcance un nuevo máximo histórico de hasta 54 mil megawatts durante los meses más calurosos del año (mayo a finales del verano).

Uno de los puntos críticos se mantiene en la península de Yucatán, donde se prevé reforzar el suministro con generación de emergencia.

“Van a llegar 150 megawatts de emergencia, de plantas propias de la Comisión Federal de Electricidad portátiles que se están trasladando”, reveló en entrevista el ex director del CENACE, Octavio Mota Palomino.

Hasta el momento, el récord histórico de demanda eléctrica se registró el 21 de junio de 2023, lo que en su momento representó un salto de 10 por ciento frente al año previo, muy por encima del crecimiento natural de 3 o 4 por ciento que suele observarse.