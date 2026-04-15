¿Habrá apagones en mayo por olas de calor? Alertan que México romperá récord en demanda eléctrica

La demanda de energía eléctrica en México alcanzará un nuevo máximo histórico de hasta 54 mil megawatts durante los meses más calurosos del año (mayo a finales del verano), en un sistema que enfrentará condiciones ‘apretadas’, aunque con reservas suficientes para evitar apagones, adelantó Octavio Mota Palomino, director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

“Realmente estamos esperando un verano apretado, pero sin déficit”, afirmó durante la “Feria de energía e innovación para la transformación y el bienestar” organizada por la Secretaría de Energía (SENER).

El operador del sistema eléctrico explicó que el principal riesgo no está en la capacidad instalada, sino en factores operativos como el suministro de gas natural, particularmente en el sureste del país.

“A lo que más le tememos es a la falta de confiabilidad, por ejemplo, en el suministro de gas en el sureste”, aseveró.

¿Qué hará Cenace para evitar apagones en México durante verano?

Para mitigar estos riesgos, el CENACE implementó un programa de mantenimiento anticipado entre noviembre y marzo, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de centrales eléctricas durante la temporada de mayor consumo.

“Ya estamos prevenidos para las eventuales ondas de calor, esperamos pasar sin sobresaltos”, señaló.

Uno de los puntos críticos se mantiene en la península de Yucatán, donde se prevé reforzar el suministro con generación de emergencia.

“Van a llegar 150 megawatts de emergencia, de plantas propias de la Comisión Federal de Electricidad portátiles que se están trasladando”, detalló.

Hasta el momento, el récord histórico de demanda eléctrica se registró el 21 de junio de 2023, lo que en su momento representó un salto de 10 por ciento frente al año previo, muy por encima del crecimiento natural de 3 o 4 por ciento que suele observarse.

Sin embargo, en los últimos dos años las condiciones climáticas moderadas evitaron romper ese nivel, pese a que el sistema ya anticipaba presiones similares.

Parte de la contención en el crecimiento de la demanda también responde al avance de la generación distribuida, que reduce la carga observable en horas pico. “La generación distribuida nos quita aparente crecimiento en la energía de punta, porque no la medimos directamente”, explicó Mota Palomino.

Al respecto, el subsecretario de electricidad de la SENER, Antonio Rojas Nieto, indicó que “en el peor de los casos” el margen de reserva operativa rondará el 7 por ciento durante la época de más alta demanda de energía.

El código de red mexicano establece que el margen de reserva debe superar el 6 por ciento para mantener una operación confiable del suministro eléctrico.

Rojas Nieto también advirtió sobre las limitaciones estructurales del sistema actual, al contrastar la capacidad instalada con la demanda efectiva. “¿Cómo me explico 92 mil megawatts de capacidad y 55 mil de demanda máxima? Mucha de esa capacidad no atiende la demanda”, indicó.

En este contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer las redes de transmisión y distribución, así como de ampliar la generación firme, particularmente a través de ciclos combinados operados por el Estado. “La expansión de la generación firme es fundamental para la confiabilidad y la seguridad”, sostuvo.