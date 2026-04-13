La eficiencia energética se consolida como pilar de la transición hacia las energías limpias con justicia y soberanía: SENER

La secretaria Luz Elena González inauguró la ‘Semana de capacitación en políticas de eficiencia energética en América Latina y el Caribe’.

México busca acelerar su transición energética con una estrategia que le permita reducir su dependencia de combustibles fósiles, particularmente importados, sin comprometer su competitividad económica ni el crecimiento del país.

La secretaría de energía, Luz Elena González colocó a la eficiencia energética como uno de los pilares centrales de esta estrategia, al destacar que una menor intensidad en el consumo de energía permitirá avanzar hacia un sistema más limpio, pero también más competitivo a nivel internacional.

Durante la inauguración de la ‘Semana de capacitación en políticas de eficiencia energética en América Latina y el Caribe’, la titular de la SENER subrayó que el gobierno mexicano tiene como objetivo incrementar la participación de energías renovables en la generación eléctrica, pasando del 24 por ciento actual a al menos 38 por ciento hacia 2030.

Este objetivo forma parte de una política más amplia que busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero y metano en el sector energético, al tiempo que se garantiza una transición ordenada, confiable y con impacto social.

La funcionaria destacó que la experiencia internacional demuestra que es posible reducir la dependencia de combustibles fósiles importados sin sacrificar crecimiento económico, siempre que se implementen políticas adecuadas y se acompañen de inversión en tecnología e infraestructura.

La estrategia también contempla un aumento en las inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura energética, así como una mayor cooperación internacional. En este último punto, la SENER, en conjunto con la Agencia Internacional de Energía (AIE), reunió a más de 200 participantes de 22 países en un encuentro que posiciona a México como un actor relevante en el diálogo energético global.

Brian Motherway, representante de la AIE, señaló que México está mostrando liderazgo al reconocer que la energía no solo es un insumo productivo, sino una herramienta clave para mejorar la competitividad y la resiliencia económica.

El gobierno mexicano ha reiterado que esta transición energética se dará bajo el principio de soberanía energética, lo que implica mantener un equilibrio entre el fortalecimiento de las empresas del Estado y la incorporación de fuentes limpias.

Durante la semana del 13 al 17 de abril, en la sede de la SENER, se llevarán a cabo, además, diversos paneles de discusión que reunirán a expertos del sector energético.

En el evento inaugural, moderado por la directora general de Asuntos Internacionales de la SENER, Laila Porras, participó de manera virtual, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, y estuvieron presentes el Embajador de Guatemala, Edgar Armando Gutiérrez Girón; el Embajador de Dinamarca, Kim Højlund Christensen; el Consejero Económico de la Embajada de Alemania, Volker Gutekunst; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke; y la Viceministra en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Tatiana Genuzio Patzi.

Participaron también la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor; el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, así como los Subsecretarios de la SENER, de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio; de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; y de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, entre otras autoridades y representantes del sector energético.