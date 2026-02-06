CFE y Sener impulsan Esquemas de Desarrollo Mixto para fortalecer la seguridad energética del país

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron una Sesión Informativa dirigida a actores del sector energético para presentar los Esquemas para el Desarrollo Mixto, una nueva figura prevista en la Ley del Sector Eléctrico que permitirá impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos de generación eléctrica con reglas claras y certidumbre jurídica.

La sesión fue encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien destacó que recientemente se publicaron los lineamientos generales de estos esquemas, con los cuales se busca incorporar 7,500 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica, con el objetivo de que entren en operación antes de 2030.

La secretaria de Energía explicó que estos proyectos se desarrollarán con tecnologías renovables: eólica, fotovoltaica, termosolar y otras fuentes limpias cubriendo las siete regiones del país. Destacó que estos proyectos serán totalmente bancarizables con la compra asegurada de energía en el largo plazo por parte de la CFE, flujos continuos de recursos, certidumbre jurídica y procesos transparentes y competitivos.

Los Esquemas para el Desarrollo Mixto se inscriben en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contempla una inversión global de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, de los cuales el sector energético representa el 54%, consolidándose como el principal motor de la infraestructura nacional, enfatizó.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, resaltó la importancia de contar con espacios de diálogo abierto, técnico y transparente. Recordó que los lineamientos fueron publicados el pasado 28 de enero en el Diario Oficial de la Federación y representan una nueva etapa en la planeación y ejecución de proyectos estratégicos del sector eléctrico.

La directora enfatizó que estos esquemas no implican privatización, ni la cesión de activos estratégicos, y que la rectoría del Estado en el sector eléctrico se mantiene intacta. “La CFE conserva la planeación y la toma de decisiones estratégicas”, subrayó.

Asimismo, destacó que los lineamientos establecen con claridad los tipos de esquemas posibles, los criterios de elegibilidad, las modalidades de participación, las responsabilidades de cada parte y los principios rectores, entre los que destacan la eficiencia económica, la viabilidad técnica, la sostenibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, tanto la secretaria de Energía como la directora general de la CFE coincidieron en que los Esquemas para el Desarrollo Mixto permitirán incrementar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer la confiabilidad del sistema, impulsar la inversión en infraestructura y contribuir al desarrollo regional, siempre con el interés público como eje central.

Ambas agradecieron la presencia y el interés de representantes empresariales y de cámaras y asociaciones del ramo energético, a quienes invitaron a llevar a cabo un diálogo con apertura total para resolver todo tipo de dudas. Enfatizaron que no se excluirá a nadie que desee presentar sus propuestas de proyecto.

El evento, celebrado en el Auditorio de la Secretaría de Energía (SENER), contó con la presencia del subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez; el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila, entre otros funcionarios, tanto de SENER como de CFE.