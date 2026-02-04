Inversión privada en el sector energético: segundo intento

El hecho de que el 54% de los recursos que el Gobierno de México va a destinar en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, será para el sector energético, es un mensaje claro sobre la importancia que va a tener este sector para el desarrollo económico del país.

2030 ya no se ve tan lejano, sin embargo, México enfrenta retos importantes en materia energética que deben ser atendidos desde el plan que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum; una estrategia, desde la cual se van a invertir más de 3 billones de pesos en energía, y que pretende hacer bajo el esquema de contrataciones mixtas, en conjunto con el sector privado, luego de que este modelo no fue atractivo en las rondas del año pasado publicadas por Pemex y la CFE.

Por el lado del sector eléctrico, el reto será empatar los importantes proyectos de generación que se están impulsando en este sexenio, con la creciente demanda, por parte de usuarios comerciales e industriales, quienes cada vez necesitan más mas y mejor energía. Sin mencionar, la evidente necesidad de fortalecer la red de distribución y transmisión de energía eléctrica en todo el país. Ahí, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Emilia Calleja, tiene una gran responsabilidad, y como institución será una gran protagonista en el desarrollo eficiente de este sector.

Por el lado de hidrocarburos, Pemex tendrá la necesidad de elevar sus estándares de eficiencia, y centrarse en aquellos proyectos que, además de ser rentables, le permitan incrementar la producción de petróleo, así como de petrolíferos. La responsabilidad que cae sobre Víctor Rodríguez Padilla, como director de la petrolera nacional, es fundamental. Porque además de mejorar los estándares operativos de Pemex, es necesario que se den pasos firmes hacia una mejor conducción financiera, de la que es la empresa más importante del país.

Aquí en hidrocarburos también caben la amplia lista de pendientes en materia de transporte y almacenamiento de combustibles, que es una de las grandes debilidades del sistema energético mexicano, sin mencionar la creciente necesidad de incrementar la producción de gas natural para reducir las importaciones, principalmente de Estados Unidos.

En este contexto, la nueva invitación al sector privado para que se sume a participar en el plan de inversión planteado por el Gobierno de México, suena atractivo, puesto que ya tienen detectados los proyectos específicos en los que va a participar. Sin embargo, debe garantizarse que exista una rentabilidad, y sobre todo, que estos proyectos sean pagados en tiempo y forma, no como a los castigados proveedores de Pemex.

De igual forma, es imprescindible que se marquen límites en cuanto a los posibles retrasos en las entregas, así como la forma en que los proyectos serán integrados en los estados financieros de las empresas, pues la presidenta Sheinbaum ha recalcado que se mantendrá la conducción y propiedad del Estado mexicano.