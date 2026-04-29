Inicia fracking con el pie izquierdo

Comentaba en la entrega pasada que la expectativa por una fiebre del fracking en el norte del país está agitando las aguas en las altas esferas directivas de Pemex, quienes ya vieron la oportunidad para alinear sus piezas y llevar agua a su molino, según corresponda cada caso.

Y es que el principal reto que enfrentarán los miles de pozos horizontales que ya se están contemplando en el Programa Operativo Trimestral (POT) de la petrolera nacional es el nivel técnico que requieren los proveedores, además de la gran cantidad de agua que se necesita inyectar en cada uno de ellos, un tema que chocará frontalmente con los productores agrícolas de la región.

Estas ya son experiencias aprendidas por la petrolera nacional, por cierto, en proyectos como Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo), donde en sexenios pasados se dilapidaron cantidades escandalosas de dinero sin obtener resultados productivos satisfactorios.

Cabe destacar que esta programación de pozos horizontales se está llevando a cabo a pesar de que el comité científico para el fracking, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sesionado, y que tendría que entregar sus primeros resultados a mediados de junio.

Recordemos que dicho comité tiene la finalidad de proponer la mejor forma de aplicar las técnicas de fracturación hidráulica en los yacimientos de gas natural de lutitas que México posee.

Pero eso a Pemex no le importa. De hecho, de acuerdo con fuentes cercanas, se prepara a Rafael Rodriguez Amador, actual Gerente de Planeación de la Región Noreste, para echar andar el proyecto de shale en el norte del país, quien además es operador de Isaías Merlín González, administrador del Activo de Producción Reynosa, y célebre en este espacio por el amañado contrato en el campo Cuitláhuac.

Se sabe que recientemente Rodríguez Amador visitó Argentina, enviado por Pemex para revisar el Campo Fortín de Piedra, el yacimiento de shale más importante de la formación Vaca Muerta; sin embargo, cercanos afirman que el funcionario no tiene ni idea del tema de shale, mucho menos de cómo administrar un proyecto de tal magnitud. Otra vez una decisión entre compadres.

En este contexto, es importante destacar que México enfrenta una oportunidad de oro para dar pasos firmes a la autosuficiencia de gas natural, ahora que el Gobierno de México apoya el fracking “amigable”; sin embargo, se corre el riesgo de hacerlo de forma desordenada, con múltiples consecuencias, si se dan mal estos primeros pasos.