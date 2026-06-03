México ante la crisis de inversión energética

Ante la crisis mundial desatada por el conflicto en Medio Oriente, con el secuestro del Estrecho de Ormuz que mantiene los precios de los energéticos en niveles históricos, las economías de todas las regiones están invirtiendo para protegerse de estos vaivenes geopolíticos, esto, de acuerdo con el más reciente reporte de la Agencia Internacional de Energía.

El documento destaca cómo la actual crisis energética está cambiando la percepción del riesgo e impulsando una mayor diversificación. Y es que tras la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, se prevé que la actual crisis de suministro deje una huella duradera en las futuras prioridades de inversión.

En este contexto, el informe proyecta que la inversión energética mundial alcanzará los 3.4 billones de dólares en 2026 (millones de millones), con un ligero aumento interanual. A detalle, se prevé que en 2026 se destinen alrededor de 2.2 billones de dólares a redes eléctricas, almacenamiento, combustibles de bajas emisiones, energía nuclear, energías renovables, eficiencia energética y electrificación; mientras que se invertirán aproximadamente 1.2 billones de dólares en petróleo, gas natural y carbón.

Es curioso que mientras en México, el gobierno se concentra cada vez más en Pemex para sostener la producción de crudo, a nivel mundial este sector registre una caída en las inversiones por tercer año consecutivo. Pero México no es el único.

La Agencia Internacional de Energía da cuenta que México y Ecuador, dos de los productores petroleros más antiguos de América Latina, atraviesan una etapa de mínimos históricos en su producción de hidrocarburos, situación que está acompañada por una reducción de doble dígito en las inversiones destinadas al sector.

El organismo detalló que ambos países registran una caída en el gasto destinado a actividades de exploración y producción, lo que ha llevado a que el gasto combinado anual ronde apenas los 10 mil millones de dólares, una disminución de entre 10 y 20 por ciento en la inversión.

El reporte contrasta la situación de estas naciones con la de otros productores de la región. Países como Argentina, Brasil y Guyana han alcanzado niveles récord de producción petrolera gracias a mayores flujos de capital y al desarrollo de nuevos proyectos.

SE QUEDAN LOS BUENOS

El que parece que se ganó la confianza de Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex, es el licenciado Raul Badillo Martínez, director general de las Filiales III Servicios y Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos (PDIP), quien está en el cargo desde noviembre del 2024 y todo indica que continuará durante esta nueva administración que recientemente inició en la petrolera.

REPARTO HISTÓRICO EN PEÑASQUITO

Dichosos ellos. Los trabajadores de la mina El Peñasquito en Mazapil Zacatecas, recibirán este año un reparto del 10 por ciento de las utilidades generadas en el año fiscal recién concluido. Les tocó la asombrosa cifra de más de un millón de pesos.

Este hito fue resultado del diálogo social promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Minera Peñasquito, filial de la estadounidense Newmont Corporation.

Y es que los mineros andan con todo. Recientemente, la Sección 343 logró un acuerdo similar en porcentaje de reparto de utilidades en la mina La Colorada, de Pan American Silver.

Pero el respeto de estos beneficios no son casualidad, recordemos que la garantía de los derechos laborales en los tres países miembros del T-MEC es uno de los temas más importantes que se están procurando de cara a la revisión que se está llevando a cabo este año. Y en ese contexto, nadie quiere dar pretextos.