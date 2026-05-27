Explotación laboral en Pemex

Tremendo lío le cayó en las manos a Juan Carlos Carpio Fragoso apenas llegó a ocupar la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Le cuento.

Resulta que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el actuar en la producción de hidrocarburos en la Región Norte de Pemex, a cargo de Faustino Fuentes Nucamendi, a quien se le señala de favorecer a empresas consentidas a través de una elaborada red de contubernios.

La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITPOC-CAMP/0001076/2025 da cuenta que Grupo NUVOIL, de Mariano Hernández Palmero, explota trabajadores en diferentes proyectos que tiene con Pemex, todo esto permitido por Faustino Fuentes, al que le llaman entre pasillos “El Intocable”.

Ahí, en el expediente, se acusa a la empresa proveedora de explotar a inmigrantes de Cuba y Venezuela, principalmente, en la plataforma Agosto 12, obligándolos a laborar de manera irregular y en condiciones peligrosas, insalubres y sin certificaciones.

Pero no es todo, desde marzo de 2019, NUVOIL/SIC tomó la plataforma por la fuerza, desplazando a la tripulación legítima de TRESE, de Ricardo Silva Padilla. La justicia ya determinó, a través de la sentencia R.C. 345/2023, que NUVOIL opera en la total ilegalidad.

De acuerdo con testimonios de los propios trabajadores, tras vencer su contrato, la plataforma sigue abierta ilegalmente por parte de NUVOIL, aprovechando para así seguir inyectando gas sin autorización y tirando desechos tóxicos directo al mar ante la falta de mantenimiento.

A pesar de estar bajo la lupa de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad (SSPC) en este primer semestre de 2026, la tremenda corrupción interna permite que Grupo NUVOIL mantenga 40 contratos multimillonarios vigentes a través de 4 filiales: Sistemas Integrales de Compresión (SIC): 8 contratos por 47 mil 895.2 millones de pesos; GEOLIS, con 7 contratos por 6 mil 76.9 mdp; así como TFS Turbine Field Solutions: 25 contratos por 3 mil 232.8 mdp. Un total que supera los 57 mil 200 mdp.

De acuerdo con fuentes cercanas, los vacíos de poder que se han creado luego del cambio en la dirección de Pemex han agudizado la situación. Desde la FGR se habla de próximas auditorías a estos y otros contratos sospechosos en la petrolera nacional.

Basura que sirve

México genera diariamente más de 56 mil toneladas de residuos orgánicos. Estos desechos terminan en rellenos sanitarios y tiraderos que liberan emisiones contaminantes. El Consejo Nacional de Biogás (CNBiogás) organiza el VI Foro Nacional de Biogás para resolver este escenario. El objetivo es establecer la ruta industrial para transformar estos residuos en activos energéticos y biometano.

El encuentro se realiza del 25 al 27 de mayo con el respaldo tecnológico y el espacio operativo del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). La convocatoria articula a autoridades federales, gobiernos estatales, empresas, academia y organismos especializados en economía circular e infraestructura.