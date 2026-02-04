Lanzan plan de inversión mixta de 5.6 bdp para 2026-2030

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, precisó que la mayor parte de los recursos, 54.15 por ciento, se canalizarán a la inversión en energía.

El Gobierno Federal presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que contempla inversiones del sector público y privado por un monto histórico de 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, en ocho sectores estratégicos, lo cual detonará el crecimiento económico.

En este año se destinarán 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto en inversión pública, que equivale a 2 por ciento del PIB.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, precisó que la mayor parte de los recursos, 54.15 por ciento, se canalizarán a la inversión en energía; 15.63 por ciento a trenes; 13.94 por ciento a carreteras; 6.48 por ciento a puertos; 6.23 por ciento a salud y 2.83 por ciento a agua.

Señaló que esta inversión permitirá un crecimiento económico cercano al 3 por ciento al cierre de este año. Detalló que la expectativa es de crecimiento en un rango de 2.5 y 3.0 por ciento, que es 2.7 por ciento. “La idea es concretar de manera precisa esta inversión, y debería acercarnos al 3 por ciento”.

Al presentar el plan de inversión en Palacio Nacional, detalló que para la suma de la inversión se analizaron de manera individual más de mil 500 proyectos en todas las dependencias de la administración.

Expresó que se creará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, el cual estará supervisado por la Presidenta de México, quien coordinará los trabajos directamente con todas las dependencias.

“El Consejo dará seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos: cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado, si le faltan recursos, falta alguna gestión. Esto va a deliberarse en el Consejo de Planeación Estratégica”, enfatizó el funcionario.

Nuevo modelo

Explicó que, en materia de inversiones mixtas, el Estado definirá las reglas de operación y objetivos sociales; no se dependerá sólo del presupuesto, por lo que se protegen las finanzas públicas, mientras que se compartirán los beneficios.

“A diferencia de una concesión, el nuevo modelo garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos sin poner en riesgo al Estado mexicano”, abundó.

Amador Zamora detalló que los proyectos se financiarán a través de nuevos vehículos de inversión que serán varios fondos que constituyen esquemas especializados en infraestructura.

“Serán fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia, por lo que serán vehículos muy transparentes y eficientes en sus costos”, enfatizó.

Subrayó que la vieja generación de APPs tenía costos caros de financiamiento, ya que reflejaban el riesgo del privado.

Mencionó que para armar esto se necesita una actualización de la normatividad, por lo que, en los próximos días o semanas, se presentará un proyecto de ley para armonizar el marco legal existente.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se enviará un paquete de reformas para la implementación de este plan de inversión con una visión de largo plazo:

“Todo eso lo vamos a enviar en una ley, muy sencilla, que la vamos a presentar, yo creo que esta misma semana, a la Cámara de Diputados, para que tenga todo el marco jurídico que le permita al país una visión de largo plazo”, sostuvo.

Destacó que la mayoría de los 5.6 billones de pesos es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado, que tiene su característica financiera y otra parte es de inversión mixta.

“¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado, o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, una comunidad”, explicó en conferencia matutina.

Añadió que la inversión pública impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar.

Finanzas sanas

María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, destacó que un beneficio de tener una buena planeación estratégica en estas inversiones estriba en mantener a las finanzas públicas, además de que haya una correcta planeación y análisis de largo plazo.

Jorge Mendoza, director de Banobras, explicó que lo se está buscando con las inversiones mixtas es que el Gobierno Federal tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado, lo que les permite tener cierto control sobre las inversiones. También se busca que exista la gobernanza y el esquema de operación de una manera adecuada para que estos proyectos sean financiables.