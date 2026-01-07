Claudia Sheinbaum alista esquema para impulsar inversión pública

La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que para garantizar que haya crecimiento económico es necesaria una mayor inversión pública y privada, así como mayores cadenas de valor y mayor inversión en distintas áreas de la economía, entre otras. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gobierno federal alista la presentación en este mes de un esquema de ampliación de la inversión pública en obras de infraestructura, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina del Salón Tesorería, reveló que el lunes pasado sostuvo una reunión con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora, así como con los integrantes de las carteras que tienen a cargo el desarrollo de distintas obras de infraestructura.

La mandataria refirió que el encuentro tuvo como objetivo diseñar la ampliación de la inversión pública, lo cual, destacó, es indispensable para que haya más crecimiento económico y, sobre todo, bienestar.

“Vamos a presentar; (el lunes) estuve reunida prácticamente todo el día con la Secretaría de Hacienda, y todo el equipo que tiene obras de infraestructura pública, (como la) Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Conagua, energía, petróleo, electricidad.

“Este mismo mes vamos a presentar un esquema de cómo vamos a ampliar la inversión pública indispensable para que haya más crecimiento económico y bienestar”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal puso énfasis en que la meta no es sólo el crecimiento económico en sí mismo, sino, sobre todo, generar bienestar a través de mejores salarios.

La presidenta Sheinbaum Pardo refirió que para garantizar que haya crecimiento económico es necesaria una mayor inversión pública y privada, así como mayores cadenas de valor y mayor inversión en distintas áreas de la economía, entre otras.

“¿Cómo garantizas que esto se traduzca en bienestar? Mejores salarios. Si no hay buenos salarios, por más que haya empleo, pues no va a haber bienestar. Por eso nuestra insistencia en aumentar el salario mínimo, porque cuando hay un salario más alto, la riqueza se distribuye.

“La producción de algo genera ganancias, la producción y su venta genera ganancias. Cuando el salario es más alto, se distribuyen esas ganancias más al trabajador, no solamente al dueño de los bienes de producción. Entonces, por eso nuestra insistencia del aumento al salario y la seguridad social, que tiene que estar asociada al empleo”, destacó la mandataria.

De enero a septiembre de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la caída de la inversión pública en infraestructura acumuló una reducción de 32.5% anual en términos reales.