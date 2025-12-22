Pemex cierra bien el año: Fitch Ratings mejora su calificación nacional a ‘’AA’'

Pemex podría aumentar la nota crediticia si hay una mejora de la calificación soberana de México. (Especial).

La agencia Fitch Ratings otorgó una mejora en calificación nacional a Petróleos Mexicanos (Pemex) al ubicarla en “AA”, con perspectiva estable. Esto, justificado por su vínculo con el Estado mexicano.

Fue el 31 de marzo de 2021 cuando la calificadora retiró las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional de Pemex, que se encontraban en “A”, con perspectiva negativa; y “F1(mex)”, respectivamente, por razones comerciales.

Sin embargo, ahora está tres escalones arriba de ese entonces. Además, esta nota es congruente con la calificación en escala internacional de riesgo emisor en monedas extranjera y local es de “BB+” con perspectiva estable, la cual fue asignada desde octubre pasado.

“México tomó medidas legislativas que permiten a Pemex compartir un techo de deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos cambios abordaron de manera significativa el apalancamiento de la compañía y su costo de financiamiento”, enfatizó.

Incluso, Fitch recordó que se ejecutó una oferta de adquisición por nueve mil 900 millones de dólares para ocho series de valores de la petrolera, financiada con efectivo de la SHCP, lo cual materializa la intención legislativa y proporciona evidencia tangible de una mayor dirección, apoyo y control del gobierno sobre la política financiera de la empresa.

Destacó que el perfil financiero individual de PEMEX es “ccc”, lo que refleja un flujo de fondos operacional negativo persistente, compresión del EBITDA debido a menores precios y producción de crudo, liquidez ajustada y pérdidas constantes en el negocio de downstream.

¿Qué tan endeudado está Pemex?

Al 30 de septiembre de 2025, la empresa tenía 100 mil 300 millones de dólares en deuda y gastos por intereses de cinco mil 700 millones de dólares, más de la mitad del EBITDA de los primeros nueve meses del año.

“El apalancamiento esperado en 2025 se redujo en una vuelta tras la oferta, y el apalancamiento a lo largo del horizonte de calificación permanece sin cambios y supera 15 veces”, indicó.

Entre los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa o baja están una reducción en la calificación soberana de México; capacidad y/o disposición debilitada del gobierno para apoyar de manera significativa a Pemex y la incapacidad para gestionar exitosamente la responsabilidad con proveedores.

En cambio, podría aumentar la nota crediticia si hay una mejora de la calificación soberana de México; así como una garantía irrevocable del gobierno de México para cubrir de manera sostenible más de 75 por ciento de la deuda de Petróleos Mexicanos, indicó.