¿Por qué son importantes los primeros 5 contratos mixtos de Pemex aunque tengan baja producción?

Pemex intentará llegar a su meta de producción nacional con ayuda de los contratos mixtos.

Pemex firmó sus primeros cinco contratos mixtos el pasado 19 de diciembre, con el objetivo de elevar la producción de petróleo y gas, pero, ¿qué hay detrás de estas firmas y qué es lo importante de las alianzas de la petrolera?

Al revisar los números, los cinco primeros contratos mixtos aportarán únicamente un 2 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030, esto de acuerdo con el plan estratégico de Petróleos Mexicanos.

Jeanette Leyva, periodista de El Financiero, explicó en su columna del pasado 19 de diciembre que, “en su punto máximo, estos cinco campos aportarían alrededor de 40 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos, una cifra que equivale al 2.2 por ciento de la meta de producción nacional (de petróleo) de 1.8 millones de barriles diarios que fijó el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La cifra de producción alcanzada con los primeros cinco contratos mixtos de Pemex, “tiene poco impacto si se ve de forma global”, explicó Leyva con testimonios de especialistas en el tema.

Aunque los contratos no ayudarán por ahora a la meta de producción nacional significativamente, Jeanette Leyva argumentó en su columna que estos acuerdos no son irrelevantes, sino que detrás de los contratos mixtos de Pemex hay una serie de oportunidades para la petrolera.

¿Cuál es la importancia de los primeros 5 contratos mixtos de Pemex?

Jeanette Leyva apunta que “el desempeño de estos proyectos será clave para evaluar si la modalidad contractual que promueve el Gobierno puede escalarse a proyectos más grandes”.

La periodista explica que otra de las posibilidades es que los contratos mixtos de Pemex sirvan para “introducir ajustes para detonar el interés de compañías con mayor capacidad técnica y financiera que puedan asociarse con Sener y Pemex para acelerar la producción en campos que involucren volúmenes más elevados de hidrocarburos, que contrasten la caída en la extracción de petróleo y gas asociado al declive de campos maduros”.

Los cinco contratos mixtos de Pemex son con estas compañías:

Área Tamaulipas Construcciones (Tampico Misantla), acuerdo con C5M .

. Área de Cuervito, en la cuenca de Burgos, con Geolis .

. Área de Tupilco Terciario, acuerdo con CECIGSA .

. Proyecto Sini-Caparroso, con C5M .

. Agua Fría, acuerdo con Petrolera Miahuapan.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, buscó socios para 21 contratos mixtos y solo obtuvo cinco acuerdos, todos de origen nacional “y algunos con acusaciones de corrupción, incumplimiento o insolvencia financiera”, escribió Jeanette Leyva.

A la espera de que se logren los otros 16 contratos mixtos, la propuesta de Pemex aún no es atractiva para como Shell o Exxon, entre otras.