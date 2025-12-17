Pemex asigna 5 primeros contratos mixtos para elevar producción: ¿Qué empresas ganaron?

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmará el próximo 19 de diciembre los primeros cinco contratos mixtos con empresas privadas con el objetivo de elevar la producción de petróleo y gas, según un documento interno al que tuvo acceso El Financiero.

Las empresas ganadoras de los contratos fueron Consorcio Petrolero 5M del Golfo (C5M), Geolis, CESIGSA y Petrolera Miahuapan.

¿Qué acordó Pemex con las empresas privadas?

El primer contrato adjudicado corresponde al área de Tamaulipas Constituciones (Tampico-Misantla), en el que resultó ganadora la empresa mexicana de petróleo y gas C5M. El documento detalló que, para este contrato, Pemex tendrá un porcentaje de participación de 80 por ciento y que recibirá un bono de 5.150 millones de dólares.

De acuerdo con un documento interno de Pemex, en los próximos 20 años se espera recuperar 78.8 millones de barriles de hidrocarburos y 96.1 mil millones de pies cúbicos de este proyecto

Respecto al segundo contrato mixto, se puede observar que la empresa mexicana Geolis podrá trabajar en conjunto con Pemex para explotar el área de Cuervito, ubicada en la Cuenca de Burgos.

En este proyecto, Pemex contará con una participación de 46 por ciento y podrá obtener un bono por 5.711 millones de dólares.

Se espera que en las próximas dos décadas se puedan obtener 244.8 mil millones de pies cúbicos de gas de este contrato.

El tercer contrato hace referencia al área de Tupilco Terciario, del que resultó ganadora la empresa mexicana CESIGSA. Pemex tendrá una participación de 64 por ciento y recibiría un bono por 3 millones de dólares.

El alcance del proyecto hacia 2034 indica una recuperación de 6.8 millones de barriles de hidrocarburos y 3.2 mil millones de pies cúbicos de gas.

Para el cuarto contrato, Pemex tendrá una participación de 84 por ciento para trabajar en el proyecto de Sini-Caparroso en conjunto con la empresa mexicana C5M. La petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla recibiría un bono de 25.2 millones de dólares, el monto más alto de esta ronda de contratos mixtos.

De este proyecto se espera una recuperación de 28.6 millones de barriles de hidrocarburos y 72.4 mil millones de pies cúbicos de gas en los próximos 20 años.

Finalmente, se encuentra el contrato mixto de Agua Fría, en el que Pemex decidió ir en conjunto con la empresa mexicana Petrolera Miahuapan.

El documento expresa que Pemex contará con una participación de 48 por ciento y que podrá recibir un bono de hasta 10.7 millones de dólares.

Este proyecto podría generar hasta 128.9 millones de barriles de hidrocarburos y 201.5 mil millones de pies cúbicos de gas en las próximas dos décadas.

En conjunto, Pemex recibirá bonos acumulados por 49.84 millones de dólares.

Sheinbaum defiende inversión mixta de Pemex

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló en su conferencia de prensa matutina que la participación privada mediante las Rondas Petroleras de 2014 solo sirvió para especular, pero ahora se hará con una visión diferente.

Sheinbaum señaló que la participación privada mediante las Rondas Petroleras de 2014 solo sirvió para especular. (Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

“Puede haber inversión mixta, sobre todo cuando no hay recursos suficientes porque durante todo el periodo neoliberal dejaron un Pemex tan endeudado que primero debemos disminuir el endeudamiento antes de volver a ocupar la deuda de Pemex como un instrumento de desarrollo”, dijo.

Señaló que buscan inversiones mixtas que sean favorables para el pueblo de México. “Se permite la inversión privada, siempre bajo un principio, no son aquellos contratos leoninos que solamente eran para favorecer al privado a costa del recurso público”, aseveró.

El Financiero contactó a Pemex para conocer su postura sobre los contratos mixtos asignados, pero señalaron que esperarán a divulgar la información mediante sus canales oficiales.