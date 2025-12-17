Claudia Sheinbaum: Los OPLE duplican funciones con el INE; insta a extinguirlos

Claudia Sheinbaum Pardo informó que la comisión para reforma electoral se reunirá “en estos días”, una vez que concluyeron los foros donde se recibieron propuestas de la ciudadanía, con el objetivo de presentar la iniciativa a mediados de enero de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su posición de que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben desaparecer, ya que se duplican funciones y no se requiere tanta burocracia para realizar las elecciones.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina del Salón Tesorería, acotó que “no hay una propuesta definida todavía”, por lo que se tomarán en cuenta las distintas propuestas y opiniones planteadas en los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

No obstante, enfatizó que “no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones”, ya que se trata de recursos públicos.

“Hay que ver realmente las funciones de los OPLE, lo que son los institutos electorales estatales, y las funciones del INE (Instituto Nacional Electoral), porque el INE, desde la última reforma electoral, tiene como atribución la (fiscalización), la utilización de los recursos públicos y privados para el uso de campañas.

“Eso ya lo tiene el INE, ya no lo tienen los organismos estatales, y ayudan en algunos temas, pero realmente desde mi perspectiva se duplican mucho las funciones. Vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y a partir de ahí presentar una propuesta general”, dijo.

En ese sentido, destacó la realización de los foros, organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde se recogieron propuestas.

“Vamos a analizarlas ahora, este fin de año e inicio del próximo año, para poder presentar una propuesta que tome en cuenta pues las distintas opiniones”, reiteró.

La víspera, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, defendió la labor de los 32 OPLE y argumentó que su trabajo es fundamental.

Taddei acompañó a diversas organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales, las cuales entregaron un paquete de propuestas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“La permanencia de los OPLE, sí, porque obedece a las condiciones locales. Es algo muy especializado lo que se hace ahí. A veces no lo podemos reconocer, porque no formamos parte de estas estructuras, pero cuando entras y te das cuenta que todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, entendemos que es imposible que lo hagamos a nivel federal, con la meticulosidad que se hace a nivel local”, dijo.

Apenas el lunes, Sheinbaum Pardo informó que la comisión se reunirá “en estos días”, una vez que concluyeron los foros donde se recibieron propuestas de la ciudadanía, con el objetivo de presentar la iniciativa a mediados de enero de 2026.

Además, la mandataria delineó la reforma electoral, la cual, destacó, “es fundamental” que contemple eliminar las listas de legisladores plurinominales, reducir los recursos públicos destinados a las elecciones y desaparecer los OPLE.