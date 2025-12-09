‘Somos MX’ avanza en proceso para convertirse en partido político… pero le faltan 100 mil afiliados

La organización 'Somos MX' busca convertirse en partido político para competir en las elecciones de 2027. (Foto: Somos MX)

La organización ‘Somos MX’ informó este martes 9 de diciembre que han organizado ya más de 200 asambleas que pide el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder convertirse en partido, sin embargo, aún no han juntado la cifra de afiliados que se necesitan.

En conferencia de prensa, Roberto Heycher Cardiel Soto, integrante de la organización ‘Somos MX’, detalló que han recorrido el país y organizado 212 asambleas para poder convertirse en partido político.

“Hemos cruzado ya en este momento el umbral legal para poder contar con el registro como partido político nacional”,

Agregó que el otro requisito son afiliaciones. Actualmente, indicó, se cuenta con 140 mil afiliaciones, sin embargo, el requisito es que junten más de 250 mil afiliaciones para obtener el registro del INE.

En conferencia de prensa, la organización señaló que para diciembre y enero se tiene previsto sumar, al menos entre, 115 mil y 120 mil más, a través de una intensiva campaña de afiliación.

‘Somos MX’ alistan más asambleas para lograr cifra de afiliados

Más temprano, en entrevista radiofónica, Amado Avendaño, integrante de ‘Somos MX’, antes llamado Frente Cívico Nacional, señaló que aún tienen programadas al menos 40 asambleas más para informar a los mexicanos sobre la opción de partido en la que se pueden convertir.

Destacó que en el sureste del país es donde se ha tenido más avance y reiteró el reto de juntas más afiliaciones para lograr el registro ante el INE. “Tenemos enfrente también un reto muy grande que es lograr las 120 mil afiliaciones que nos hacen falta”, dijo.

“Este requisito, el primero, el de las 200 asambleas, es quizá el más complicado de todos y creo que lo hemos cumplido a cabalidad; es un reto logístico impresionante. Es como organizar 200 bodas más o menos”, compartió el integrante de ‘Somos MX’.

Explicó que en las asambleas el INE tiene que estar presente y validar que haya al menos 300 personas, además, de que, recalcó, que las personas que ayudan a la organización son voluntarias y lo hacen sin recibir paga alguna.

“Todo es un trabajo voluntario y eso me parece que es lo más valioso de todo, poner a disposición de las personas de quien quiera participar esta plataforma ciudadana en forma de partido político nacional”, resaltó.

Avendaño informó que ‘Somos MX’ tiene hasta febrero para entregar la meta de afiliados al INE y poder convertirse en partido político y participar en las elecciones de 2027.

Buscan presentar su propia reforma electoral

Amado Avendaño, integrante de la organización ‘Somos MX’, indicó que presentaron su propia reforma electoral que han desarrollado expertos en la materia y entre quienes estaría Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE.

“También vamos a presentar una propuesta de reforma electoral que han elaborado un grupo de expertos, entre ellos Leonardo Valdés, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez, Marco Baños y el propio Lorenzo Córdova”, destacó.