‘Intervención de EU en México es imposible’, advierte Monreal

Una intervención de Estados Unidos en México por el tema del narcotráfico “es imposible, es inadmisible, no creo que se atrevan, tenemos lecciones de la historia y hay nacionalismo”, consideró el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Sobre la advertencia del gobierno estadounidense de intervenir en nuestro país si no se combate a los cárteles de la droga, el legislador minimizó las palabras y afirmó que “es solo un discurso electorero del presidente Donald Trump, de cara a la elección de noviembre”.

“Él tiene elecciones en noviembre, se van a elegir 435 representantes y la tercera parte de senadores. Por esa razón, creo que es un discurso electorero y es un discurso tendiente a conservar su base electoral”, insistió.

Sin embargo, recomendó que no debe desestimarse. “No, no, no... hay que seguir platicando, hay que seguir dialogando y no hay que pelear, no hay que confrontarse con él. Es un discurso, y en esas condiciones la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha mesura y mucha prudencia”.

También advirtió que, ante las acusaciones y señalamientos en contra de políticos vinculados con el crimen organizado, “la Fiscalía General de la República debe hacer las investigaciones correspondientes, perseguir los posibles delitos y deslindar responsabilidades”.

Monreal pide pruebas a EU por acusaciones a políticos

Sobre las advertencias de la fiscalía de Estados Unidos de que harán nuevas acusaciones en contra de más políticos mexicanos, comentó que “cuando tengan pruebas, que lo hagan; mientras, pueden decir y hacer lo que crean conveniente”.

‘México está bajo una embestida’: Monreal

En entrevista en el Palacio Legislativo, Monreal Ávila acusó que México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum son víctimas de “una embestida mediática, de una campaña brutal”, por lo que es momento de “cerrar filas todos”.

Para ello, adelantó que todo el movimiento de Morena, principalmente los legisladores federales, harán recorridos por el país: “Vamos a recorrer pueblos y barrios para informar a la gente lo que está pasando”, en defensa de la nación. Lo que haremos —subrayó— es “salir adelante y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es muy importante no dejarla sola en estos momentos en los que la embestida es brutal contra su gobierno y vamos a respaldarla todos los miembros de la coalición”.

“Vamos a refrendar el respaldo a ella, para decirle que cuente con nosotros, que vamos a salir al territorio, que vamos a platicar con la gente y que ella ha actuado con mucha dignidad y firmeza en la defensa de la soberanía y de la patria y que debe continuar de la misma manera”, subrayó.

“La idea es dar el mensaje de todos los miembros de Morena, de la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados”, comentó.