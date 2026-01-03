Gobernadores de la 4T cierran filas con Sheinbaum: Respaldan su política de seguridad y exterior

En el documento, las y los gobernadores señalan que reconocen el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)

Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación difundieron este sábado 3 de enero un pronunciamiento conjunto en el que fijaron una postura clara de respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El posicionamiento subraya el apoyo pleno y decidido de los mandatarios estatales a la estrategia de seguridad impulsada desde el Gobierno federal, así como a la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad.

El documento destaca que dicha política se ejecuta con respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

Además del respaldo político, el pronunciamiento busca enviar un mensaje de estabilidad y gobernabilidad en el inicio del año, al tiempo que coloca a la presidenta Sheinbaum como eje de la conducción nacional en temas de paz, seguridad y bienestar social.

Gobernadores respaldan estrategia de seguridad de Sheinbaum

En el documento, las y los gobernadores señalan que reconocen el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la implementación de la estrategia nacional de seguridad, la cual —afirman— está orientada a garantizar la paz, la gobernabilidad y el bienestar de la población.

El pronunciamiento destaca que esta conducción ya muestra “resultados claros y verificables”, como la reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, así como una disminución en delitos de alto impacto.

Se enfatiza el papel de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública, cuyo actuar —según el texto— se rige por el respeto irrestricto a la Constitución y los derechos humanos.

Coordinación política y gobernabilidad

Otro eje central del posicionamiento es la defensa de la coordinación permanente entre los gobiernos estatales y el Gobierno de la República.

Las y los mandatarios reiteran su compromiso de sumar capacidades, información y esfuerzos institucionales para fortalecer la seguridad pública, la gobernabilidad democrática y la paz social en las entidades federativas.

También expresan su respaldo a la postura de política exterior de la presidenta Sheinbaum, basada en la resolución de conflictos por la vía del derecho y los organismos internacionales.

Esto luego de que se diera a conocer la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El pronunciamiento está firmado por gobernadoras y gobernadores de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, entre otros, todos identificados con el proyecto político de la Cuarta Transformación.