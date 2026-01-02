(VIDEO) Sheinbaum y reporteros evacúan la ‘mañanera’ por sismo de magnitud 6.5

La presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios presentes y reporteros tuvieron que desalojar el salón de conferencias por sismo de 6.5 grados. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que interrumpir su respuesta a los representantes de los medios de comunicación luego que se activó la alerta sísmica la mañana de este 2 de enero.

Durante la transmisión en vivo de ‘la mañanera’, la mandataria interrumpió su intervención al percatarse de la alerta. Hizo un llamado para mantener la calma y dejar el salón de forma ordenada.

“Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad”, fueron las palabras que dio la mandataria luego de comenzar su camino con dirección al patio central de Palacio Nacional y llamar al resto de los periodistas que se mantenían más apartados de la salida.

En menos de un minuto la sala de la conferencia quedó desalojada y la transmisión se interrumpió hasta que pasara el temblor y se les permitió volver al salón de conferencias.

Lo que no se vio en la transmisión: Llamada con Evelyn Salgado y Clara Brugada.

Desde el patio principal de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo una llamada con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.

De manera preliminar, se informó que no hubo “daños graves” en Guerrero -epicentro del sismo- y en la Ciudad de México. Aunque se llamó al consejo de Protección Civil para reportar las afectaciones que se pudieron haber originado por el movimiento telúrico.

“Hablé con la gobernadora de Guerrero, ellos están citando al Consejo de Protección Civil, hasta ahora parece que no hay daños graves y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron, se informa que no hay daños”, comentó la presidenta Sheinbaum luego de retomar la conferencia de prensa.

De manera extraoficial, tanto en la capital del país y Guerrero, se reportaron cortes al suministro eléctrico, deslaves en la carretera Acapulco Cuerva naca, una explosión de un transformador y daños a algunas estructuras, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

A través de redes sociales se difundieron grabaciones del momento del sismo que muestra como algunos edificios se mueven. Un árbol y un semáforo cayeron por el fuerte sismo.