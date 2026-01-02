2026 inicia muy ‘movido’: Sismo de magnitud 6.5 ‘sacude’ México; epicentro fue en Guerrero

“Uy, está temblando”. Fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum por el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a México en la mañana de este viernes 2 de enero.

El reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional detalla que el epicentro del sismo se detectó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero.

“Hablé con la gobernador de Guerrero, Evelyn Salgado. Hasta el momento no hay daños graves”, apuntó la presidenta.

El Sismológico Nacional reportó minutos más tarde una réplica de magnitud 4.2 cerca del epicentro del primer sismo.

¿Cuál es el reporte de daños en CDMX por sismo de magnitud 6.5?

La alerta sísmica sonó en celulares en distintos puntos de la CDMX con la advertencia de “sismo severo en Guerrero".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que personal del agrupamiento Cóndor inició un sobrevuelo de seguridad como parte de las acciones posteriores al sismo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló en redes sociales que se activaron de inmediato los protocolos de protección civil, con recorridos y verificaciones, y que las autoridades se mantienen atentas para informar a la población conforme avance la evaluación de la situación.

Hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 alcaldías no reportan daños graves. No obstante, algunas colonias de la CDMX no tienen luz tras el sismo. En la colonia San Rafael, se informa de la explosión de transformadores.