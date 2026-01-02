Sismo de magnitud 6.5 deja sin luz a la CDMX: ¿Qué colonias no tienen electricidad?

Unos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad inspeccionan instalaciones eléctricas.

El sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero se sintió con fuerza en la Ciudad de México y dejó sin luz a varias colonias, informaron los chilangos este viernes 2 de enero.

De acuerdo con reportes, algunas colonias de la CDMX que no tienen luz son:

Colonia Portales.

Colonia Santa María la Ribera.

Colonia Lomas Estrella.

Colonia Lindavista

Colonia Roma

Colonia Juárez

Colonia Prado Churubusco

Residencial Villa Coapa

Colonia Polanco

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que “se mantienen recorridos, revisión de subestaciones, líneas y redes, así como el monitoreo continuo del sistema eléctrico".

Sin embargo, la CFE de Emilia Esther Calleja no dio información sobre los cortes de electricidad tras el sismo de magnitud 6.5 que ‘asustó’ a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué daños hubo en la CDMX por el sismo de magnitud 6.5?

Clara Brugada, jefa de Gobierno, ordenó a autoridades de Protección Civil la revisión de posibles daños en las 16 alcaldías por el sismo.

La mandataria capitalina dijo que hubo “un conato de incendio” por daños en una subestación eléctrica en la calle Artículo 123, que fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

“En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste. En todos los casos no se registraron personas lesionadas”, añadió.

Se detectó una fuga de gas en la colonia Licenciado Carlos Zapata Vela en Iztacalco. El Cuerpo de Bomberos detalló que el sismo provocó daños en la válvula de un tanque ubicado en la azotea de una vivienda.

Los bomberos también rescataron a tres personas que habían quedado atrapadas en un elevador después de que se fue la luz en la Colonia Polanco.

¿Qué sabemos del sismo de magnitud 6.5 HOY?

El epicentro se localizó al 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en sus cuentas oficiales.

Tras ese sismo, se han contabilizado 151 réplicas, la mayor de magnitud 4.2, dijo el Sismológico en un reporte especial.