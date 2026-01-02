Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del pueblo desde Palacio Nacional este 2 de enero. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum retoma sus actividades este 2 de enero con la conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional, luego de interrumpir este ejercicio por las celebraciones de Año Nuevo.

Derivado al descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, se espera que ofrezca nuevos detalles sobre lo ocurrido, avances sobre la investigación y detalles sobre el número de personas lesionadas o fallecidas por lo ocurrido.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 30 de diciembre?

En la anterior mañanera que encabezó la mandataria, el 30 de diciembre, la mandataria se refirió a la escalada en el Caribe, luego que Estados Unidos lanzó un ataque contra un puerto en Venezuela bajo la justificación de que era controlado por el crimen organizado.

Insistió que la ONU debería de tomar un papel protagónico para solucionar el conflicto a través del diálogo.

A la par, rechazó hacer comentarios sobre la situación legal del conductor del Tren Interoceánico que se descarriló. Mencionó que la FGR sería la encargada de informar al respecto conforme avancen las indagatorias luego de los hechos.

En su lugar, informó que luego de la investigación, el gobierno buscará una certificación internacional para el uso de vías para pasajeros, de modo que haya certeza que “las vías y locomotoras están en buen funcionamiento”.