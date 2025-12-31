Juncal Solano, influencer y morenista, acusa a Grecia Quiroz por ‘sabotaje’ en caso del Tren Interoceánico

Juncal Solano, comentarista de noticias, acusó que hay sabotaje contra el gobierno, tras el accidente del Tren Interoceánico.

Juncal Solano, influencer e integrante de Morena, acusó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, estaría presuntamente detrás de un supuesto sabotaje a las vías donde se descarriló un vagón del Tren Interoceánico.

La morenista y comentadora de noticias dijo en un programa en vivo, sin pruebas al respecto, que “la esposa de Carlos Manzo habría estado también involucrada” en actos “para golpetear, amedrentar y acabar” con la cuarta transformación.

Tras el accidente en el tren del Istmo de Tehuantepec, el líder nacional priista Alejandro Moreno pidió que el Gobierno de México detenga la construcción y las operaciones de trenes y vías ferroviarias para realizar inspecciones técnicas independientes y así asegurar la fiabilidad de estas obras.

¿Quién es Juncal Solano, quien acusó a Grecia Quiroz por ‘sabotaje’?

Juncal Solano es influencer y dirige un programa por internet donde hace comentarios sobre noticias. Asimismo, es integrante del partido en el poder, Morena.

Según páginas oficiales, Juncal Solano es regidora presidenta de la Comisión de Planeación para del desarrollo urbano, rural y habitación popular en Tonalá, Jalisco.

Solano es creadora de contenido y comentarista de noticias en su canal de “El Charro Político” en YouTube. Según su currículum, disponible en la página de gobierno de Tonalá, con su programa busca “combatir la infodemia” de los medios de comunicación tradicionales que “atacan” a la Cuarta Transformación, como es conocido el proyecto político de Morena.

Como parte de su actividad política en Morena, Juncal Solano fue candidata para ser diputada local en Zapopan, Jalisco; asimismo, fue ponente en la organización Relevo Generacional y vocera de Claudia Sheinbaum Pardo durante su campaña presidencial.

¿Qué dijo Juncal Solano sobre Grecia Quiroz y el accidente del Tren Interoceánico?

En su canal de “El Charro Político”, Juncal Solano anunció que tenía una “noticia de última hora” y afirmó que “se revela” que Grecia Quiroz “habría estado también involucrada en estos actos que tienen como objetivo golpetear, amedrentar, acabar con el proyecto de la cuarta transformación”.

Solano también apuntó que líderes opositores del PRI y otros partidos criticaron al gobierno por el accidente del Tren de manera “sincronizada”.

La comentarista recordó que el Tren Interoceánico es uno de los proyectos pilares del gobierno de Morena, al ser impulsado el sexenio pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre; el accidente dejó un saldo de 13 personas muertas y 98 heridas, de las cuales 36 personas continúan hospitalizadas.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que trabaja para esclarecer los hechos que llevaron al accidente en el Tren Interoceánico.

La Fiscalía revisó la documentación del Tren. Además, realizó las inspecciones en la zona del accidente y ya ha entrevistado al personal de la tripulación que estuvo el día del siniestro, que ocurrió en la Línea Z.

La Secretaría de Marina, que opera el Tren Interoceánico, informó que las vías fueron revisadas y estaban en buenas condiciones operativas previo al incidente.

El día del siniestro, la máquina principal del Tren Interoceánico se salió de las vías, cayó a una pendiente de unos 7 metros y arrastró consigo un vagón, mientras que otro quedó suspendido, según explicó el almirante Raymundo Morales.