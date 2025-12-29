‘Alito’ Moreno pide pausar obras tras accidente del Tren Interoceánico: ‘Es para evitar más tragedias’

Alejandro Moreno, dirigente nacional el PRI, hizo un llamado a la pausa de las obras ferroviarias en el país, luego del accidente del Tren Interoceánico que dejó un saldo de 13 personas sin vida y 98 heridos.

En una publicación en redes sociales, ‘Alito’ Moreno criticó la gestión de Morena, luego de que fuera el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien llevó a cabo megaobras como el Tren Interoceánico, el Tren Maya y otras redes ferroviarias en el país, mismas que ha continuado la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

“Con la urgencia de preservar vidas y evitar más tragedias, el @PRI_Nacional propone: pausar de inmediato todas las obras en proceso y el funcionamiento de aquellas donde hayan participado Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos de López Obrador, para someterlas a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la gente”, apuntó el líder priista.

Jorge Amílcar Olán fue uno de los contratistas del Tren Maya, así como de Pemex y de la refinería Dos Bocas. Es un empresario tabasqueño que, según investigaciones periodísticas, tiene nexos con Andrés Manuel López Beltrán, quien es hijo del expresidente y actualmente se desempeña como secretario de Morena.

Según Raymundo Riva Palacio, Amílcar Olán es cercano al senador morenista Adán Augusto López, quien también fue gobernador de Tabasco.

Pedro Salazar Beltrán es primo de los hijos de AMLO, igualmente cercano a Olán.

¿Cómo fue el accidente del Tren Interoceánico?

El Tren Interoceánico, operado por la Secretaría de Marina, se ubica en el sureste mexicano y recorre varios puntos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

El domingo 28 de diciembre, ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el cual dejó al menos a 13 personas muertas y más de 90 heridos. Según el Gobierno mexicano, los operadores siguieron todos los protocolos de seguridad, incluyendo la revisión de las vías.

El accidente ocurrió cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca, cuando la máquina principal del Tren Interoceánico salió de las vías. Al momento, cayó a una pendiente, por lo que un vagón quedó suspendido.

Si bien se confirmó que 13 personas fallecieron, este lunes se informó que las autoridades aún trabajan en maniobras para recuperar un cadáver.

En tanto, las 98 personas heridas por el accidente del Tren Interoceánico fueron trasladadas al Hospital Rural del IMSS en Matías Romero y al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz.