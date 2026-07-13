Muere Rob Dieperink, árbitro de 38 años que quedó fuera del Mundial 2026 tras polémica

Rob Dieperink fue removido del cuerpo arbitral para el Mundial 2026, celebrado en México, EU y Canadá. (Foto: ChatGPT/Xinhua)

La Real Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) informó la muerte del árbitro Rob Dieperink a los 38 años de edad, luego de quedar fuera del Mundial 2026 por una polémica.

A través de un comunicado, la KNVB lamentó el fallecimiento del silbante y lo describió como una figura muy respetada dentro del arbitraje.

“Con el fallecimiento de Rob, el mundo del futbol ha perdido a un árbitro muy respetado con experiencia internacional, pero, sobre todo, hemos perdido a un compañero maravilloso”, señaló la federación.

La organización también envió sus condolencias a familiares y amigos.

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos sus seres queridos. Les deseamos mucha fortaleza y consuelo mientras afrontan esta gran pérdida”. Hasta el momento, la KNVB no ha informado la causa de la muerte del árbitro ni detalles sobre las circunstancias.

Rob Dieperink fue señalado por un caso de acoso contra una menor. (Foto: KNVB)

¿Por qué Rob Dieperink no acudió al Mundial 2026?

En mayo de 2026, la FIFA retiró a Rob Dieperink de la lista de árbitros convocados para el Mundial después de que fuera investigado por la Policía Metropolitana de Londres tras una denuncia por presunta agresión sexual contra un menor de edad.

Sin embargo, semanas después el propio árbitro informó que la investigación había sido cerrada sin que se presentaran cargos en su contra.

Un portavoz de la Policía Metropolitana confirmó posteriormente que “no se había alcanzado el umbral de pruebas”, por lo que no se tomarían más medidas.

Tras quedar fuera del Mundial 2026, Dieperink expresó su decepción en declaraciones al diario neerlandés De Telegraaf.

“Es una lástima no poder arbitrar en la Copa del Mundo. Estoy muy triste por haber sido acusado injustamente”.

El árbitro explicó que colaboró desde el primer momento con las autoridades y mantuvo informadas a la FIFA, la UEFA y la KNVB sobre el proceso.

También aseguró que las acusaciones fueron desestimadas tras una investigación exhaustiva.

“Las acusaciones fueron refutadas y el caso fue desestimado en un plazo de dos semanas tras una investigación policial adecuada y exhaustiva”.

Finalmente, agradeció el respaldo recibido por la federación neerlandesa, aunque lamentó la decisión de la FIFA de excluirlo del torneo, de acuerdo por lo publicado por el New York Times.

“Agradezco el apoyo recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no convocarme como árbitro para el Mundial 2026; por supuesto, estoy decepcionado por ello”.

¿Quién fue el árbitro Rob Dieperink?

Rob Dieperink desarrolló una destacada trayectoria dentro del futbol profesional desde 2011, periodo en el que dirigió 284 partidos. Desde 2017 se integró a la Eredivisie, la máxima categoría del futbol de los Países Bajos, además de desempeñarse como árbitro de video (VAR) en competencias internacionales.

Fue un árbitro profesional neerlandés que inició su carrera en el futbol en 2011 y se consolidó como uno de los silbantes con mayor proyección en los Países Bajos.

Gracias a su desempeño, también fue designado para competencias internacionales como integrante del equipo de árbitros asistentes de video (VAR), participó en la Eurocopa 2024 y en la final de la UEFA Europa League 2024.