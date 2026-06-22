Katia Itzel García será la primera mexicana en pitar un Mundial: ¿Cuándo debuta como árbitra central?

Katia Itzel García hará historia al convertirse en la primera árbitra mexicana designada como central en un partido de la Copa del Mundo masculina. Foto: Cuartoscuro.com

La árbitra Katia Itzel García fue designada por la FIFA para dirigir el partido entre Túnez y Países Bajos, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, una designación que la convertirá en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo masculina.

Katia García también se convertirá en la tercera mujer en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo. Antes de ella, la francesa Stephanie Frappart arbitró el Alemania vs. Costa Rica en Qatar 2022 y la estadounidense Tori Penso dirigió el encuentro entre Chequia y Sudáfrica en esta edición del torneo.

Para este compromiso, García estará acompañada por la mexicana Sandra Ramírez como asistente número uno y por el español José Enrique Naranjo como asistente número dos. El paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro.

La árbitra mexicana ya había tenido participación en el Mundial 2026 como cuarta árbitra en los partidos Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia.

La silbante capitalina dirigirá el encuentro entre Túnez y Países Bajos correspondiente al Grupo F del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.com (Graciela López Herrera)

Sheinbaum felicita a Katia Itzel García

Tras confirmarse la designación de la árbitra mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó durante su conferencia matutina y destacó el significado de este logro.

“Muchas felicidades a Katia. Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres”, expresó la mandataria.

Sheinbaum añadió que el nombramiento es resultado del trabajo realizado por su gran trabajo: “Entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente. Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo”.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García nació en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992 y desarrolló una trayectoria dentro del arbitraje profesional que la ha llevado a competencias nacionales e internacionales.

Además de su carrera en las canchas, cursó la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y posteriormente se incorporó a la carrera de Derecho en modalidad abierta.

Con experiencia en el Mundial Femenil 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, Katia Itzel García suma un nuevo capítulo a su trayectoria internacional. Foto: EFE (Ailen Díaz/EFE)

En una entrevista realizada en 2017 (citada por ESPN), explicó cómo relacionaba sus estudios con su labor arbitral: “La política hacia las decisiones y al poder, el derecho hacia las decisiones y a la justicia. Estas carreras tienen que ver con lo que hago, porque los árbitros son los que hacen que funcionen las cosas y se respeten las reglas”.

Antes de dedicarse al arbitraje, García formó parte del representativo de futbol de la UNAM. Su carrera como silbante comenzó en la Segunda Premier en 2016; después dirigió encuentros de la Liga MX Femenil y en 2019 obtuvo el gafete internacional de la FIFA.

Su carrera también incluye participaciones en el Mundial Femenil 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el futbol mexicano marcó un precedente al convertirse en la segunda mujer en dirigir un partido de la Liga MX como árbitra central.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Túnez vs. Países Bajos?

El partido que marcará el debut de Katia Itzel García como árbitra central en un Mundial masculino se disputará el próximo jueves 25 de junio:

Fecha: 25 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Kansas City Stadium

Ciudad: Kansas City

Competencia: Mundial 2026, Grupo F

La mexicana encabezará el cuerpo arbitral de uno de los encuentros de la tercera jornada de la fase de grupos, en una cita que quedará registrada en la historia del arbitraje nacional.

Con información de EFE