Katia Itzel García ya tiene designación en el Mundial 2026: ¿En qué partido estará la silbante mexicana?

Katia Itzel García y César Arturo Ramos fueron los arbitros centrales nombrados por la FIFA para estar en el Mundial 2026. [Fotografía, Cuartoscuro, FIFA]

Ya están listos para entrar en acción los árbitros mexicanos en el Mundial 2026. La FIFA dio a conocer la primera designación de Katia Itzel García, quien formará parte del cuerpo arbitral en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

La árbitra mexicana fue incluida por la FIFA en las designaciones oficiales para la jornada del 14 de junio y se convertirá en la primera mujer mexicana en participar en una terna arbitral de una Copa del Mundo varonil absoluta.

La participación de Katia Itzel en el Mundial representará un nuevo hito en su destacada trayectoria como árbitra. Antes de alcanzar esta designación histórica, ya había marcado un precedente al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de la Liga MX varonil en 20 años y al participar en competencias internacionales de alto nivel, como los Juegos Olímpicos y diversos campeonatos mundiales de categorías juveniles.

¿Cuál fue la designación de Katia Itzel García en el Mundial 2026?

La FIFA designó a Katia Itzel García como cuarta árbitra para el partido entre Países Bajos y Japón, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el 14 de junio en el Dallas Stadium y contará con el estadounidense Ismail Elfath como árbitro central. La terna estará integrada además por Corey Parker y Kyle Atkins como árbitros asistentes.

Asimismo, la mexicana Sandra Ramírez fue nombrada árbitra asistente de reserva para el mismo compromiso, por lo que México tendrá doble representación dentro del equipo arbitral del encuentro.

¿Por qué la presencia de Katia Itzel es histórica para México?

La participación de Katia Itzel representa un momento histórico para el arbitraje nacional, ya que se convirtió en la primera árbitra mexicana incluida en una Copa del Mundo varonil organizada por la FIFA.

Su presencia también destaca porque forma parte del reducido grupo de mujeres seleccionadas para trabajar en el Mundial 2026. Las mujeres nombradas por el organismo internacional para participar en la justa mundialista son:

Katia Itzel García (México) – Árbitra central.

Tori Penso (Estados Unidos) – Árbitra central.

(Estados Unidos) – Árbitra central. Karen Díaz Medina (México) – Árbitra asistente.

(México) – Árbitra asistente. Sandra Ramírez (México) – Árbitra asistente.

(México) – Árbitra asistente. Brooke Mayo (Estados Unidos) – Árbitra asistente.

(Estados Unidos) – Árbitra asistente. Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) – Árbitra asistente.

La árbitra capitalina ha consolidado una trayectoria en constante crecimiento durante los últimos años. Entre los eventos más destacados de su carrera figuran la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el futbol mexicano también ha marcado un precedente al consolidarse como una de las pocas mujeres que han dirigido partidos de la Liga MX. Además, recientemente formó parte de la Liguilla del Clausura 2026, reafirmando su crecimiento y reconocimiento dentro del arbitraje profesional.

Katia Itzel García será la primera silbante mexican en estar en una Copa del Mundao. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué otros árbitros mexicanos estarán en el Mundial 2026?

La delegación arbitral mexicana para el Mundial 2026 estará conformada por siete representantes, entre los que destacan Katia Itzel García y el experimentado César Arturo Ramos, quien participará en su tercera Copa del Mundo tras haber sido designado para Rusia 2018 y Qatar 2022.

El resto del cuerpo arbitral mexicano que estará en el Mundial 2026 estará integrado por:

Sandra Ramírez - Árbitra asistente

Marco Bisguerra - Árbitro asistente

Alberto Morín - Árbitro asistente

Erick Miranda - Oficial VAR

Guillermo Pacheco - Oficial VAR

Además de la designación de Katia Itzel García, la FIFA confirmó los nombramientos arbitrales para otros encuentros programados para el 14 de junio en el Mundial 2026:

Alemania vs. Curazao — Jalal Jayed (Marruecos)

Costa de Marfil vs. Ecuador — Michael Oliver (Inglaterra)

Suecia vs. Túnez — Yael Falcón Pérez (Argentina)

La presencia de Katia Itzel García en el Mundial 2026 confirma el reconocimiento internacional a su trayectoria y abre la puerta para que más mujeres aspiren a ocupar espacios de máxima exigencia dentro del deporte.