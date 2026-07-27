Matan a agentes en San Luis Potosí tras presunta emboscada con coche bomba en La Pila: Detienen a agresor

Los policías asesinados en SLP fueron llamados presuntamente por el reporte de un auto abandonado (Imagen ilustrativa).

Dos policías fueron asesinados en la comunidad de Cerrito de la Cruz, esto en la delegación de La Pila, San Luis Potosí.

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó los hechos la tarde de este domingo 26 de julio, además de que explicó que el presunto agresor fue detenido tras un operativo desplegado por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Entre la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano se encargaron del operativo para dar con los responsables del asesinato de los dos policías.

El hombre relacionado con el ataque quedó a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones, además de que la Vicefiscalía Científica procesó la escena del crimen, recolectó indicios e integró la carpeta de investigación relacionada con el caso.

El atacante fue detenido tras la muerte de los policías en San Luis Potosí. (Quadratín)

Coche bomba habría matado a policías en San Luis Potosí

Una de las primeras versiones, de acuerdo con medios locales, es que el asesinato de policías fue por un coche bomba que explotó en la zona del Cerrito de la Cruz.

Aún se desconocen detalles sobre cómo habría sido el ataque, aunque de acuerdo con medios locales como Código San Luis, los agentes atendieron un reporte de ponchallantas y un vehículo abandonado en la localidad.

Las autoridades no confirmaron dicha versión relatada por vecinos de la zona, y se desconoce si la presunta emboscada fue fruto de un ataque directo contra esos agentes de San Luis Potosí.

Refuerzan SLP por violencia en La Pila

Tras el ataque contra policías, las autoridades generaron una movilización en La Pila, esto con recorridos y acciones de vigilancia durante horas para preservar la seguridad en la demarcación, así como las labores de búsqueda.

Se espera que las investigaciones entreguen información relacionada con el atacante que asesinó a los dos policías, además de si formaba parte de algún grupo del crimen organizado que opera en San Luis Potosí.

Con información de EFE, Quadratín y Código San Luis.