Explosión coche bomba en Michoacán: seis detenidos, pero sin noticias del autor material

Seis presuntos miembros del CJNG fueron capturados en los límites de Colima y Michoacán. Estarían relacionados con la explosión del coche bomba.

Elementos del Ejército mexicano detuvieron este lunes 15 de diciembre en Colima a seis personas, presuntamente implicadas en la explosión de un coche-bomba el 6 de diciembre pasado, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó un saldo de seis personas muertas y cuatro heridas.

En la acción, realizada en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán, que es una zona limítrofe de estas dos entidades, participaron autoridades locales.

También indicaron que se desmanteló un campamento del crimen organizado.

Asimismo, en el lugar se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, drogas y equipo táctico, informaron autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Las autoridades puntualizaron que las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para esclarecer el tipo de actividades realizadas en dicho lugar y si las personas detenidas tienen relación con el bombazo en el municipio de Coahuayana, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar a través de la línea de emergencia 911 o de la línea de Denuncia Anónima 089.

Golpean al crimen organizado en las últimas semanas

En acciones por separado y como parte de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025, elementos de la Secretaría de Marina, en coadyuvancia con autoridades de Colima, detuvieron, durante la última semana, a 51 presuntos delincuentes.

“En diversos puntos se reforzaron patrullajes, vigilancia y presencia disuasiva, lo que permitió la detención de 51 presuntos infractores, contribuyendo a disminuir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de la población”, externó la dependencia.

Detalló que, derivado de dichas acciones, se aseguraron aproximadamente mil 476 dosis y una bolsa con 2.1 kilogramos de presunta metanfetamina, 13 dosis y dos bolsas con 3.7 kg de hierba seca con características similares a la mariguana, un arma larga, un arma corta, 113 cartuchos útiles, cinco cargadores, cuatro inmuebles, nueve vehículos, 11 celulares, así como 35 mil 200 pesos en efectivo.

Las personas detenidas y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina, desde el inicio de la Estrategia de Seguridad Pez Vela se han detenido a 329 presuntos generadores de violencia, lo que “evidencia un avance sostenido en la recuperación del orden, contención de la violencia y estabilidad en Colima”.