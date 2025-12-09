Coche bomba en Coahuayana: ¿Cómo surgió el conflicto entre el CJNG y Cárteles Unidos en Michoacán?

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, los responsables de la explosión en Coahuayana pertenecerían a una célula delictiva vinculada con el CJNG, el Cártel de Tepalcatepec o Cárteles Unidos. [Fotografía. Cuartoscuro]

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, haya sido un acto terrorista. Confirmó que el hecho se relaciona con actividades del crimen organizado, en particular con el conflicto que mantienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos por el control territorial en la región.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes 9 de diciembre, el funcionario explicó que este tipo de agresiones no responde a motivaciones políticas o religiosas, como lo establece la legislación nacional e internacional sobre terrorismo.

“Son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera”, puntualizó.

García Harfuch informó que la investigación sobre el atentado quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), al tratarse de delitos vinculados con el tráfico de armas y operaciones de grupos criminales.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Seguridad federal, los responsables de la explosión pertenecerían a una célula delictiva vinculada con el CJNG, el Cártel de Tepalcatepec o Cárteles Unidos. Añadió que estas organizaciones han atacado en otras ocasiones tanto a fuerzas de seguridad como a policías comunitarias.

La explosión del coche bomba en Coahuayana, que dejó 5 personas muertas y 12 heridas, se suma a una cadena de agresiones recientes que evidencian una escalada en la violencia en Michoacán. Esta intensificación se ha agudizado tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan y la implementación del Plan Michoacán.

¿Cuál es el origen del conflicto entre CJNG y Cárteles Unidos en Michoacán?

El enfrentamiento entre el CJNG y Cárteles Unidos se originó como parte de la disputa territorial centrada en el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Michoacán.

A medida que el CJNG, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, extendió su presencia en el estado, distintas agrupaciones criminales decidieron formar una alianza para contener su avance.

Cárteles Unidos surgió alrededor de 2019 como una coalición entre grupos como Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y remanentes de organizaciones como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Su objetivo fue frenar la expansión del CJNG en municipios clave como Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla.

La alianza se consolidó a partir de ataques directos del CJNG que buscaban desplazar a los liderazgos locales y apoderarse de las rutas y economías ilegales.

Aunque no existe un mando único consolidado, las autoridades estadounidenses señalan a Juan José Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo’, como uno de los presuntos líderes de esta coalición.

Asimismo, Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo’, y Alfonso Fernández Magallón, alias ‘Poncho’, son señalados como figuras relevantes dentro de la estructura de Cárteles Unidos, con liderazgo en distintas regiones del estado.

El conflicto armado entre CJNG y Cárteles Unidos derivó en enfrentamientos de alta intensidad, uso de explosivos, drones modificados y bloqueos carreteros, como los que ocurrieron recientemente en los municipios de La Piedad y Zamora.

La disputa criminal no sólo incrementó los ataques armados en Michoacán, sino que también intensificó delitos como la extorsión, el cobro de piso, el control de actividades económicas locales y la infiltración en cuerpos de seguridad comunitaria.