Ataque con explosivo contra policía comunitaria en Michoacán deja dos muertos y 7 heridos

Imagen ilustrativa. Un ataque directo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, provocó la muerte a una persona y lesionó a 10 más. (Cuartoscuro| Archivo)

Al menos dos personas fallecidas y 7 lesionadas es el saldo de un ataque directo contra la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, según el Gabinete de Seguridad Federal.

Las primeras versiones sugieren que se trató de un atentado con uso de un coche bomba o de un artefacto explosivo que provocó destrozos en varios metros a la redonda donde ocurrieron los hechos.

“En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas”, se lee en el mensaje oficial de las autoridades.

Las autoridades estatales no han dado a conocer todavía al grupo delictivo que atacó a los policías, pero aseguraron que ofrecen apoyo y atienden el hecho.

Fuentes consultadas por el portal Quadratín, señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación, pero buscan determinar si se trató de un ataque con un vehículo cargado con explosivos o bien un accidente derivado del mal manejo de artefactos explosivos al interior del lugar.

Actualizan cifra de fallecidos y heridos

Una hora después del ataque contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, el Gabinete de Seguridad informó que dos personas fallecieron y siete más resultaron lesionadas.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército para reforzar la seguridad y proteger a la población. Además, personal especializado de la Fiscalía de Michoacán realiza tareas de investigación para determinar qué originó la explosión.

Activan protocolo de atención para auxiliar a las personas heridas

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que la explosión del artefacto se registró en las inmediaciones de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Afirmó que en coordinación con autoridades federales y estatales se activó un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas.

Agentes federales y estatales trabajan de manera coordinada para asegurar la zona, recabar información y reforzar la presencia institucional en el municipio, añadió.

Dispuestas entre cárteles azotan a la región de Coahuayana

Hace poco más de dos meses, a finales de septiembre, se registraron enfrentamientos entre sujetos armados en Coahuayana y Tepaltepec.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, el enfrentamiento fue entre cárteles antagónicos. En aquellos hechos murieron tres personas.

En Michoacán, operan al menos doce grupos del crimen organizado, el de mayor poderío y presencia por su alianza diversas células delictivas es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de Arturo Estrada.