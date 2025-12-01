¿Cuánto bajaron los homicidios en Uruapan con el Plan Michoacán? García Harfuch destaca avances

Omar García Harfuch detalló que el próximo miércoles 3 de diciembre todo el Gabinete de Seguridad estará en Uruapan para dar seguimiento a los operativos implementados en Michoacán. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, “está dando resultados” gracias al despliegue de más de 12 mil 500 elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad en la entidad.

En conferencia de prensa, el pasado 30 de noviembre, el secretario de Seguridad informó sobre los avances del Plan Michoacán, donde destacó acciones como el aseguramiento de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios clandestinos.

Omar García Harfuch señaló que la SSPC instaló en Michoacán una subsede estatal de la Unidad Antiextorsión y capacitó a operadores del número de denuncia ciudadana.

Asimismo, el funcionario federal destacó que todas estas acciones se realizan en coordinación con autoridades locales, mediante operativos conjuntos y presencia constante en las zonas prioritarias.

Se reducen homicidios en municipios de Michoacán: García Harfuch

Posteriormente, en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Omar García Harfuch reportó una disminución en los homicidios registrados en Michoacán, al pasar de 111 casos en septiembre a 58 en noviembre.

El secretario dio a conocer estas cifras a un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que motivó el reforzamiento de las medidas de seguridad en Michoacán.

García Harfuch detalló que en Morelia los homicidios bajaron de 14 a 3; en Uruapan de 20 a 8; y en Zamora de 21 a 6. “Este reforzamiento está funcionando y vamos a continuar reforzando la estrategia de seguridad de Michoacán”, afirmó.

De igual forma, Omar García Harfuch agregó que el próximo miércoles 3 de diciembre, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el Gabinete de Seguridad estará en Uruapan para dar seguimiento a los operativos como parte de la estrategia del Plan Michoacán.

“Yo estoy convencido de que (el Plan Michoacán) está dando resultados. Cuando decimos que está dando resultados, no estamos diciendo que todo está hecho; al contrario, estamos reconociendo todo lo que falta por hacer. Pero que sí la ciudadanía sepa que tiene un Gabinete de Seguridad que trabaja todos los días con acciones para disminuir la violencia”, expresó el secretario.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre los agentes de la SSPC localizados en Jalisco?

En la misma entrevista, Omar García Harfuch habló sobre el caso de los dos agentes de la SSPC que fueron privados de su libertad en Jalisco. Detalló que estuvieron desaparecidos durante ocho días y fueron localizados con vida, aunque presentaban algunas heridas.

De acuerdo con el secretario, ambos agentes fueron secuestrados en el cumplimiento de sus funciones. La alerta de su desaparición movilizó a distintas instituciones de seguridad desde el primer momento.

El operativo de búsqueda contó con la participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y el gobierno de Jalisco. Finalmente, tras reportarse que fueron encontrados con vida, los agentes fueron trasladados a la Ciudad de México en un helicóptero de la Secretaría de Marina para recibir atención médica.

García Harfuch subrayó que este caso representó uno de los momentos más difíciles para el Gabinete de Seguridad, y reiteró el compromiso de seguir buscando a los responsables de la desaparición.“Siempre la pérdida de un compañero es muy difícil, sin importar de qué institución sea. Siempre es un pesar cuando se ven esos temas en el Gabinete de Seguridad”, comentó.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la encargada de comunicar el hallazgo de los dos elementos de seguridad tras recibir un informe por parte de la dependencia.