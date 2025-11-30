José Manuel Jiménez: ¿Qué sabemos del excoronel y jefe de escoltas de Carlos Manzo que está prófugo?

José Manuel Jiménez Miranda, el jefe de escoltas de Carlos Manzo, está peófugo de la justicia, y las autoridades extendieron su búsqueda a todo el país para que comparezca por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que amplió su búsqueda a nivel nacional, con la colaboración de autoridades federales y de otros estados, ya que Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército, es parte de la misma causa penal que los siete escoltas de Carlos Manzo detenidos, quienes son acusados de homicidio calificado en comisión por omisión.

A casi un mes del asesinato de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez es una pieza clave para comprender quiénes están detrás del ataque armado en el Festival de las Velas del 1 de noviembre, ya que sería el responsable del dispositivo de seguridad del alcalde.

¿Quién es José Manuel Jiménez Miranda?

Nombrado coronel de arma en 2013, José Manuel Jiménez Miranda es un militar retirado, mismo que estaría detrás de la estrategia de seguridad par proteger a Carlos Manzo, quien desde finales de agosto pidió ayuda a las autoridades tras la detención de René Belmonte Aguilar ‘El Rino’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

Aunque fue semanas después de la detención del ‘Rino’ que se acordó el apoyo con escoltas a Carlos Manzo, Jiménez Miranda ya tenía un vínculo profesional con el alcalde de Uruapan asesinado.

En agosto del año pasado, el coronel retirado fue nombrado secretario de Seguridad Pública en Uruapan por el propio Manzo, y en una publicación en sus redes sociales dio a conocer que Jiménez Miranda se integraría a su gabinete el 1 de septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, el 30 de septiembre, es decir, ni un mes después de su nombramiento, el excoronel dejó su puesto, luego de que se reportara que agredió físicamente a su esposa.

El Gobierno Municipal de Uruapan explicó en su momento que no existían denuncias contra José Manuel Jiménez Miranda de parte de su pareja por supuestas agresiones físicas; sin embargo, el coronel dejó la Secretaría de Seguridad de manera voluntaria, además de que Carlos Manzo aseguró que “no hay cheque en blanco para nadie“, por lo que no permitiría impunidad en el caso.

Fue casi un año después que Carlos Manzo eligió nuevamente a José Manuel Jiménez Miranda, ahora como el jefe de sus escoltas, luego de que las autoridades le permitieran tener protección tras la violencia desatada en Uruapan por la detención de ‘El Rino’.

Cabe recordar que el edil eligió a sus escoltas, en su mayoría policías municipales, por encima de elementos de seguridad federal.

Carlos Manzo y José Manuel Jiménez en septiembre del año pasado. (Facebook: Ayuntamiento de Uruapan)

¿Cuál es la trayectoria de José Manuel Jiménez Miranda?

Con 43 años de trayectoria dentro del Ejército, José Manuel Jiménez Miranda manejó a cientos de soldados, además de que las fuentes cercanas a la investigación aseguran que el coronel retirado dispone de conocimientos tácticos que le permiten mantenerse oculto.

Aunque comenzó como policía judicial federal militar, en 1995 se volvió jefe de grupo de elementos de seguridad en la Ciudad de México, y para 1997 fue subdelegado en la policía judicial de Quintana Roo.

Fue vocal propietario del primer consejo de guerra ordinario permanente de la I región militar en la Ciudad de México, además de que fue jefe de planes y programas del Centro de Adiestramiento Regional de la X región militar, en Campeche, donde estuvo hasta 2013, antes de ser nombrado coronel.

Tras el nombramiento como coronel de José Manuel Jiménez Miranda, manejó aspectos operativos, administrativos, logísticos y presupuestales en estas unidades:

99/o Batallón de Infantería, en Matías Romero, Oaxaca.

17/o Batallón de Infantería, en Zamora, Michoacán.

79/o Batallón de Infantería, en Tecaltitlán, Jalisco.

José Manuel Jiménez Miranda se retiró del Ejército en julio de 2021, y más de cuatro años después, está prófugo de la justicia por el asesinato de Carlos Manzo.