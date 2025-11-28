Buscan a jefe de seguridad de Carlos Manzo, tras asesinato del alcalde en Uruapan: Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán busca al jefe de seguridad que se encargó de contratar a policías que cuidaban a Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Morelia.-El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el jefe de seguridad del primer círculo de Carlos Manzo, José Jiménez, se encuentra prófugo de la justicia.

El indiciado fue teniente coronel del Ejército Mexicano y fue el encargado de reclutar a elementos para la seguridad de edil Carlos Manzo.

Las investigaciones de la Fiscalía mantienen focalizados a los policías municipales que estuvieron presentes la noche del 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, donde un joven sicario mató al presidente municipal.

Presuntamente, los policías relajaron la vigilancia, para que el joven sicario, identificado como Víctor Manuel, pudiese actuar sin mayor oposición.

‘El Licenciado’ es procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Cabe recordar que el 27 de noviembre, la Fiscalía de Michoacán obtuvo vinculación a proceso contra Jorge Armando “N”, alias ‘El Licenciado’, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

‘El Licenciado’ también es acusado por lesiones calificadas cometidas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

En esa misma audiencia, siete policías municipales fueron vinculados a proceso como probables responsables del delito de homicidio calificado, en su modalidad de comisión por omisión.

La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso ejerció acción penal contra ‘El Licenciado’ tras reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y de carácter científico que lo relacionan directamente con la planeación y ejecución del ataque.

Las investigaciones, desarrolladas en estrecha coordinación con autoridades federales, establecieron que en la agresión participaron tres hombres:

Víctor Manuel “N”, de 17 años, joven reclutado por el CJNG e identificado como el agresor directo, fue abatido en el lugar; Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaron labores de seguimiento y logística.

Estos dos últimos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento por frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles conexiones entre los participantes.

Los datos recabados permiten establecer que existió una coordinación detallada para llevar a cabo el homicidio de Carlos Manzo, con instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus desplazamientos, las rutas utilizadas y la ejecución final del ataque.

Siete policías municipales que cuidaban a Carlos Manzo fueron detenidos

De igual manera, se determinó la probable responsabilidad de siete servidores públicos municipales encargados de la custodia del alcalde, cuya omisión permitió el desarrollo de la agresión que derivó en su muerte.

Por estos hechos, se ejerció acción penal y se obtuvo orden de aprehensión contra Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”.

La detención de los 7 policías responsables de la seguridad de Carlos Manzo fue cumplimentada mediante un operativo realizado en Uruapan, en coordinación con la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

Durante la audiencia, y tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Juez de Control vinculó a proceso a Jorge Armando “N” y a los siete elementos municipales. A todos se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.