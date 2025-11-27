Desaparición de Kimberly Marisol: Cuerpo hallado en Chilpancingo podría ser de la adolescente de 14 años

Kimberly Marisol Sánchez Merino fue vista por última vez el 31 de octubre sobre el antiguo libramiento a Tixtla. (Foto: Alerta Violeta)

El hallazgo de un cuerpo en la zona de El Huiteco, a las afueras de Chilpancingo, podría marcar un giro doloroso en la búsqueda de Kimberly Marisol Sánchez Merino, la adolescente desaparecida desde el pasado 31 de octubre.

Ayer miércoles, la madre de la joven informó a medios que el cuerpo sin vida de una mujer, encontrado el lunes 17 de noviembre en la localidad de El Huiteco, podría corresponder al de su hija. Esto, luego de acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación.

La madre de Kimberly afirmó que la ropa que vestía el cadáver era similar a la que utilizaba su hija al momento de su desaparición; sin embargo, precisó que aún faltan los análisis para confirmar las sospechosas.

Añadió que el próximo viernes o sábado será la propia Fiscalía General del Estado (FGE) quien le entregue los análisis de ADN para confirmar si se trata de la identidad de la menor.

Ese mismo día, familiares y amigos de Kimberly Marisol también se manifestaron en las calles de la capital guerrerense para exigir avances a 26 días de la desaparición de la joven, y acusaron que las autoridades no han llevado a cabo las indagatorias correspondientes.

Las autoridades emitieron una 'Alerta Violeta' para localizar a Kimberly Marisol Sánchez Merino.

Kimberly Marisol Sánchez Merino, de 14 años, fue vista por última vez mientras caminaba cerca de una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada sobre el antiguo libramiento a Tixtla — frente al cuartel de la policía municipal—, en la colonia Tierra y Libertad.

No obstante, el lunes 17 de noviembre fue reportado el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en un paraje de la comunidad de El Huiteco, a las afueras de la capital del estado.

Según un informe de Red Lupa —que recopila datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) para el estado de Guerrero — al 16 de mayo de 2025 se reportaban 4 mil 421 personas desaparecidas en Guerrero.

Del total, el 34.67 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 24 años.