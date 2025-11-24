¿Por qué el escolta de Carlos Manzo atacó al joven sicario?: ‘Forcejeó, pero como era muy fuerte, disparó’

Uno de los escoltas de Carlos Manzo contó cómo ocurrió el homicidio del atacante del exalcalde de Uruapan.

Demetrio ‘N’, quien era escolta de Carlos Manzo, confirmó que él fue quien disparó en contra de Víctor Manuel ‘N’, presunto asesino del exalcalde de Uruapan.

En la audiencia sobre el caso, el también director de Seguridad Pública de Uruapan detalló cómo ocurrió el homicidio contra el atacante de Manzo.

Demetrio ‘N’ expresó que, “trataron de quitarle la pistola, estaban forcejeando con él-Víctor Manuel ‘N‘-, pero era muy fuerte y tomó la decisión de dispararle”, aseguró.

Él escolta de Carlos Manzo según pensó que el disparo había dado en un brazo, en el hombro, pero no en el pecho, sin embargo, la entrevista de un paramédico los contradice.

Un paramédico dio los primeros auxilios a Carlos Manzo y a su agresor

José Ángel, paramédico local, acudió al centro como parte de la organización del Festival de las Velas, y escuchó los disparos, se resguardó y fue quien después dio reanimación a Carlos Manzo.

Después se dio cuenta de que Víctor Manuel ‘N’, yacía boca abajo, sin moverse, y de inmediato intentó ayudarlo, pero los escoltas se lo impidieron.

“El paramédico vio como estaba siendo sometido y luego tirado, se intentó acercar, a ayudarlo, pero le dijeron: déjalo”, declaró el representante de la Fiscalía.

Fue hasta el relevo con la Guardia Nacional que se le dio acceso al paramédico, pero Victor Manuel ‘N’ ya había muerto.

“¿Está vivo?“, le preguntó un oficial a José Ángel. El paramédico notó que el agresor no se movía, por lo que se acercó para tomarle el pulso y respondió al mando policial: no.

El balazo no fue a parar al hombro, sino directo al tórax. En el pecho, sin salida.

¿Por qué hay sospechas contra los escoltas de Carlos Manzo?

El exdirector de Seguridad de Uruapan argumentó que el disparo contra el agresor fue a un metro y medio de distancia, en medio del forcejeo, pero los peritajes realizados por los especialistas de la Unidad de Criminalística y Medicina Forense lo desmintieron.

Dichos señalamientos se suman a los que hay hacia los escoltas de Carlos Manzo quienes lo habrían regresado en al menos tres ocasiones justo al lugar donde fue asesinado.

La situación llamó la atención debido a que el argumento fue que la gente quería tomarse fotos con el exalcalde de Uruapan y finalmente ahí ocurrieron los disparos que le quitaron la vida.

El Movimiento del Sombrero, liderado por Carlos Manzo, hizo un llamado a investigar a todos los escoltas del exalcalde a pesar de que uno de ellos está prófugo.

*Con información de Quadratín