‘Le pidieron regresar tres veces’: ¿Por qué se sospecha de los escoltas de Carlos Manzo?

Siete escoltas de Carlos Manzo fueron asegurados durante un operativo en la Casa de Cultura de Uruapan. (Fotos: Cuartoscuro)

La Fiscalía de Michoacán anunció este viernes la detención de siete policías municipales, escoltas del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno festejo del Día de Muertos.

El operativo fue llevado a cabo por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en la Casa de Cultura de la Perla del Cupatitzio, de donde los detenidos salieron esposados.

Los agentes que formaban parte del cuerpo de seguridad de Manzo ya fueron trasladados a Morelia para presentarse ante un juez, donde serán interrogados ante la sospecha de su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan.

¿Por qué se sospecha de los escoltas de Carlos Manzo?

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, hasta el momento, los policías detenidos son acusados de omisión tras el asesinato de Carlos Manzo.

Esto, luego de que se encontraran indicios de que existió una coordinación para el atentado contra su vida e instrucciones precisas sobre el seguimiento del alcalde: sus movimientos, rutas utilizadas y la ejecución final.

No obstante, el primero en plantear las interrogantes sobre la actuación de los escoltas fue el hermano del funcionario, Juan Manzo, quien aseguró que en la noche del ataque, estos “le pidieron regresar en al menos tres ocasiones" al punto donde finalmente Manzo fue asesinado, con el argumento de que había personas que querían tomarse una foto con él.

Sumado a ello, se constató que el dispositivo de seguridad contaba con al menos 26 escoltas perimetrales, lo que generó aún más preguntas sobre la coordinación y el propósito real de ese despliegue.

Además, existe otra acusación vinculada a la manera en que la usaron sus armas esa noche. De acuerdo con reportes, los escoltas habrían disparado cuando el agresor ya estaba neutralizado, lo que abre la posibilidad de un uso excesivo de la fuerza.

Esta versión incluso es respaldada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien afirmó que tras la detención del tirador, identificado como Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, hubo forcejeo y un solo disparo para abatirlo.

El papel del ‘Licenciado’ en el asesinato de Carlos Manzo

Como parte de las investigaciones, en la semana también fue detenido Jorge Armando ‘N’, alias ’El Licenciado’, quien fue señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual detrás del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, ‘El Licenciado’ actuaba bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1′, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en varios municipios de Michoacán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que ‘El R1′ ordenó el asesinato de Manzo a través de esta célula criminal, en tanto que ‘El Licenciado’ coordinó la logística del ataque y dirigió a varios sicarios para ejecutar el homicidio.

Este viernes, Jorge Armando ‘N’ fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de su captura en Morelia, escoltado por un convoy de seguridad conformado por Ejército, Guardia Nacional y la propia Fiscalía.